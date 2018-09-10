İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu afişlerde Kılıçdaroğlu'na yer vermedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular bir türlü durulmuyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından iç hesaplaşmalarının ayyuka çıktığı partide, her gün yeni bir kriz patlak veriyor. 9 Eylül 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP’nin dün kuruluş yıldönümü etkinlikleri gerçekleştirildi.

ANKARA AYRI TELDEN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yılı dolayısıyla, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra heyet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti. CHP teşkilatları tüm şehirlerde afişler asarak partinin 95. yılını kutladı.

PARTİLİLER TARTIŞTI

Ancak İzmir’de asılan afişlerin hiçbirinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yer verilmedi. Afişlerde parti logosuyla “Demokrasi ve özgürlüğün partisi 95 yaşında”, “Kula kulluk etmeyenlerin partisi 95 yaşında” gibi sözler yer aldı. Bu durum hem partililer arasında hem de CHP Genel Merkezi'nde tartışma konusu oldu. İzmir halkı ayrıca dün, 9 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde coşkulu bir kutlama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği yürüyüşte CHP’li Başkan Aziz Kocaoğlu'na Muharrem İnce de eşlik etti.

ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Kocaoğlu, 24 Haziran hezimetinin ardından CHP’de başlayan genel başkanlık kavgasında, Kılıçdaroğlu’nun karşısında, İnce’nin safında yer almıştı. Önümüzdeki yerel seçimlerde aday gösterilmesine ihtimal verilmeyen Kocaoğlu, İnce'ye desteğini bu yürüyüşte de açık bir şekilde göstermiş oldu. (Güneş)