Jandarmanın SİHA filosu büyüyor 

Türk savunma sanayisinin İHA üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimata imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla yapıldı. Son teslimatla bu yıl silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslimatı sayısı 20’yi buldu. Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı da 58’e yükseldi. Araçların 34’ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6’sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18’i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Silahlı atış yapma kabiliyetine sahip Bayraktar TB2 sayısı da 35’e ulaştı.