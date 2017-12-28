Japonya Dışişleri Bakanı Kono: Japonya ve Türkiye arasında stratejik ortaklığı ilerletmek istiyoruz

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, "Bugünkü görüşmede, Kudüs ile ilgili ABD'nin açıklamasından sonraki Ortadoğu barışı, Suriye dahil Ortadoğu'nun ve Doğu Asya'nın durumu hakkında anlamlı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Japon mevkidaşı Kono, Dışişleri Bakanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Kono, Türkiye ile Japonya arasında gelişen ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin aktif etkileşimde bulunmasıyla stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin büyük etkiler yaratan önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Kono, çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı barındıran Türkiye'nin bölgedeki sorunlara çözüm getirme yönünde çaba gösterdiğinin altını çizdi.

Kono, "Bugünkü görüşmede, Kudüs ile ilgili ABD'nin açıklamasından sonraki Ortadoğu barışı, Suriye ve Ortadoğu'nun ve Doğu Asya'nın durumu hakkında anlamlı fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Özellikle Kuzey Kore için ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyulacağı konusunda mutabakata vardıklarını belirten Kono, stratejik ortak olarak uluslararası ilişkiler alanında bu durumu daha pekiştirmeye yönelik mutabakatın sağlandığını kaydetti.

Kono, 6 sene aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı olduğuna işaret ederek Türkiye'yi bundan sonra daha sık ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Gelecek sene Japonya-Türkiye Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın yapılacağını söyleyen Kono, ekonomi alanında dış ticaret ve yatırım konularının pekiştirilmesine yönelik iki ülkenin fikir alışverişinde bulunacağına işaret etti.

Kono, Türkiye ile Japonya arasında sosyal güvenlik konusunda müzakerenin sonuçlanması ve altyapı konusunda iş birliğinin pekiştirilmesi alanında mutabakat sağlandığını da söyledi.

"Bundan sonra çeşitli seviyelerde aktif etkileşimde bulunarak Japonya ve Türkiye arasında stratejik ortaklık konusunu ilerletmek istiyoruz." diyen Kono, yakın gelecekte Çavuşoğlu ile Antalya'da görüşmeyi planladığını belirtti.

Kono, kendi memleketindeki futbol takımının, Antalya'da daha önce kamp kurduğunu hatırlatarak "Antalya çok yakın hissettiğim bir yer olduğu için buraya gitmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.