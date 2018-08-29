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JÖAK PKK’nın kabusu

PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’na ağır darbe indiren Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri teröristlerin kâbusu oldu. Örgütün korkulu rüyası JÖAK timleri zorlu arazide terörist grubun izini sürüyor. 

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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın ‘aranan teröristler listesi’ndeki ‘kırmızı kategori’de başına 4 milyon lira ödül konulan ‘Zeynel’ kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile aynı kategorideki ‘Türk Tarık’ kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getiren özel birlikler görüntülendi. Karadeniz Açılım Grubu’ndaki sözde ‘lider kadro’larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı Gümüşhane Kürtün Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. 

YERLİ VE MİLLİ SİLAH 

Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. Kürtün İlçe Jandarma Komando timleri, operasyona çıktıkları arazide, son teknoloji yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor. Türkiye’nin ilk keskin nişancı tüfeği ‘Bora-12’ ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı ‘Ejder’ kullanan askerler, dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlar gerçekleştiriyor.

MEHMETÇİK HALK EL ELE 

Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya yönelik süren operasyonlara vatandaşlar da büyük destek veriyor. Köy yolunda önde dedektörlü ekip, arkada ise silahlı zırhlı araç ‘Ejder’ eşliğinde yürüyen askerler, çocukların ikram ettiği su ve ayranı içti, başlarını okşayarak teşekkür etti. Çocuklar, “Askerler sıcak havada susamıştır diye düşündük. Annem ayran hazırladı. Onlara su ve ayran ikram ettik. Vatanımızı koruyorlar. Askerimizi çok seviyoruz” dediler.

 

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