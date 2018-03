Kadının en büyük ayrıcalığı annelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Erdoğan konuşmasında, “Ailede kadın iyi bir öğretmense babanın, okulun, toplumun eksiğini de o giderir. Her bir kanalı ayrı sorun, adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi, milletimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar, yine annelerdir. Siz varsanız yavrularımız kurtulur. Yoksa Allah muhafaza”dedi.

YERİ DOLDURULAMAZ

Erdoğan şunları söyledi: “Annenin bıraktığı boşluğu dolduracak pek az alternatif vardır, hatta yoktur. Bunun için öksüz, annesiz büyüyen çocukların durumu, yetim yani babasız büyüyen çocuklardan çok daha vahimdir. Anne şartlar ne olursa olsun evlatlarına sahip çıkar.Kadının anne ve öğretmen olarak aile ve toplum hayatımızdaki yerini çok önemli görüyoruz. Zaman zaman kadın meselesi konuşulurken anne vurgusu yapmamızdan rahatsız olanlar bulunduğunu biliyorum. Halbuki Allah’ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık bu annelik vasfıdır.”

YANLIŞ ANLATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “İstiklal şairimiz Akif ne diyor, ‘Ne hisli vadilerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı. Beş on romancı, sıkılmaz beş on da maksadcı.’ Akif’in sıralamasını tamamlamak gerekirse bunlara 5-10 televizyon dizisini, 5-10 medya maydanozunu da eklemek gerekir. Birileri ısrarla bizim validelerimizi, kadınlarımızı yanlış anlatmaya, yanlış göstermeye çalışıyor. Kadını annelik vasfından ayırmak demek onun en büyük ayrıcalığını elinden almak, aynı zamanda tabi sıfatı olan öğretmenliğini de yok saymak demektir.”

İSLAM’IN GÜZELLİĞİ

Erdoğan devamla, “Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar çok farklı bir zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Onun içinde bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman koşullar her şeyiyle değişiyor. İslam’ın güzelliği burada zaten. Şimdi birçok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın mesele orada” dedi..

ANLAMAYANLAR VAR

“İstisnaları genelleştirmek, tarihin belirli bir döneminde toplumların özel şartlarına uygulamaları, geleneksel davranışları günümüze taşımaya çalışmak sadece meseleyi sulandırmaya yarar. Halbuki biz ortada sorun olduğunu görüyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Eksikler olabilir, yanlış da yapılmış olabilir. Bunların iyi niyetle ve yapıcı tutumla ortaya konması halinde derhal düzeltilmesi mümkündür. Fakat sırf, var ya ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ bu mantıklı popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. ”

FETÖ BÖYLE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim Diyanet Teşkilatımızın Din İşleri Yüksek Kurulu var. Çok çok vasıflı bütün ilim dallarında yetki sahibi olan hocalarımız var. Tefsirde, hadiste, fıkıhta birçok. Hocalarımız ne iş yapıyorlar? Niye sessiz kalıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? FETÖ olayı da böyle oldu. FETÖ konusu da böyle oldu. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan kime kaldı? FETÖ’ye kaldı. ”

HER GÜN KADINLAR GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlardan tek birinin dahi dönüp bakmadığı, sıkıntısına ortak olmadığı bu hanım kardeşlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Biz hiçbir zaman güya eşitlik adına kadınların sırtına en ağır yükleri sararak onları metalaştıranlar gibi olmayacağız. Bizim için sadece bir gün değil her an her gün Dünya Kadınlar Günü’dür” dedi.

ABD, BATI... BURADA NE İŞİNİZ VAR

ABD ve Batı’ya sert mesajler veren Erdoğan şunları kaydetti: “Türkiye olarak Suriye topraklarında yürüyen operasyonun hedefleri bizce belli. Durmayacağız, şu ne der bu ne der bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Amerika, Batı. Tamam da sizin burada ne işiniz var? Bizim 911 kilometre sınırımız var. Biz devamlı tacize uğruyoruz. Sizin ne işiniz var burada? 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye’de. Ne işin var? 5 bin TIR silah getiriyorsun. 2 bin kargo uçağıyla silah mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? DEAŞ’ı temizledik diyorsun, şimdi bu silahlar burada niye? Neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin; biz bir ölürüz, bin diriliriz ve bu yolda böyle gideceğiz. ”