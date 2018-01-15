Kafa karıştıran FETÖ tahliyesi

FETÖ firarisi Bursa il imamı Cansun Sarıyıldız’ın ardından, il imamlığı yapan ve örgüt adına para toplayarak himmetleri aklayan Eyüp Karakuş tahliye edildi. Eyüp Karakuş’un örgüt yöneticiliği ve terör örgütü adına fon oluşturma suçlamasıyla 22 ile 32 yıl arasında hapisle yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmesi bir çok soru işaretini de beraberinde getirdi. İddianamede, her yıl Pensilvanya’ya giderek örgüt lideri Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği, 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt toplantıları düzenleyerek para toplayıp akladığı ve hükümet aleyhinde çalıştığı belirtilen Karakuş, darbe girişiminin hemen ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

FETÖ’NÜN KASASI

FETÖ Bursa iddianamesinde Karakuş’la ilgili ciddi bilgiler yer alıyor. İddianamede, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı’nın yöneticisi olduğu belirtilen Eyüp Karakuş’un, vakfa 35 bin 806.042 TL ile 127 bin 602 avroluk himmet paralarını aklayarak aktardığı kaydediliyor. Karakuş’un diğer vakıf yöneticileriyle müşterek hareket ederek, Bank Asya’da açılmış katılım hesaplarına da toplam 4.221.607.52 TL ile 165 bin USD aktardığı, bankadaki mevduat hesabına da 273.500 TL ve 30.000 USD’lik himmet paralarını gönderdiği bilgisine yer veriliyor. Karakuş’un ayrıca kendi şahsi şirketinin hesabından da kapatılan FETÖ vakfına 50.000 TL yatırdığı belirlenmişti.

İŞADAMLARI İTİRAF ETTİ

İddianamede onlarca işadamı, Eyüp Karakuş’un FETÖ yapılanması içindeki konumunu çarpıcı örneklerle anlatıyor. İşadamları Karakuş’un, firari terörist Cansun Sarıyıldız ve eski Vali Şahabettin Harput’la birlikte örgütün faaliyetlerini koordine ederek para trafiğini kontrol yönettiğini anlattılar.

ÖRGÜT’ÜN DERT ABİSİ

Şüphelilerden tutuklu sanık F.K ifadesinde, “Eyüp Karakuş FETÖ il yapılanması içinde faal biriydi. Sohbet toplantısına davet ettiği işadamlarından FETÖ adına para toplardı. Eyüp Karakuş, Cansun Sarıyıldız’ın talimatıyla valilikte işi olan, belediyelerde işi olan FETÖ mensuplarının sorunlarını çözmekle görevlendirilmişti. Eyüp Karakuş resmi dairelerde FETÖ’nün karşılaştığı sorunları çözmekle görevlendirilmişti” dedi.