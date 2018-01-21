Kaftancıoğlu’ndan terör örgütü liderine destek

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütü PKK sempatizanlığı gün yüzüne çıktı.

Silahlı saldırı sonucu 11 Nisan 1980'de hayatını kaybeden kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu ve bütün faili meçhullerin aydınlatılması için Toplumsal Bellek Platformu'nu kuran Kaftancıoğlu, platform üzerinden devleti hedef alan açıklamalar yaptı. HDP'nin geçtiğimiz yıllarda cezaevlerinde başlattığı açlık grevlerine ve terör örgütü PKK'nın sahip çıktığı çok sayıda eyleme de destek verdi.

Gezi eylemlerinde ölenleri istismar eden platform DHKP-C terör örgütünün talimatıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya ile 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen örgüt sempatizanlarına da sahip çıktı.

Kaftancıoğlu'nun platformu, terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ın, bazı eylemleri devletin PKK'nın üzerine yıktığı yalanını da savundu. Kaftancıoğlu 1994'te terör örgütü PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan olayında devleti sorumlu tuttu.

Kaftancıoğlu'nun platformunu HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK'lılar tarafından vahşice öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için tek bir açıklama dahi yapmadığı anlaşıldı. [Kaynak: Sabah]