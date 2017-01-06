Kahraman Polisi kalbimize gömdük
İzmir’de bombalı araçla planlanan saldırıyı önleyen ve teröristlerle son mermisine kadar çatışarak şehit düşen kahraman Fethi Sekin ve adliye mübaşiri Musa Can Türkiye’yi bir kez daha kenetledi.
- MUAMMER BAŞKAN
İzmir Adliyesi›ne PKK›lı teröristlerin bombalı araçla ve otomatik silahlarla düzenlediği hain saldırıda şehit olan kahraman polis memuru 43 yaşındaki Fethi Sekin ile mübaşir 48 yaşındaki Musa Can için tören düzenlendi. Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi’nden önceki gün saat 16.10’da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen PKK’lı 2 terörist, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparkın olduğu bölüme giden yola girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin’in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan 2 terörist biri, elindeki düzenekle, LPG’li olduğu belirtilen geldikleri bomba yüklü otomobili infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamayla birlikte çevreki araçlar da yanmaya başladı ve orada bulunanlardan yaralananlar oldu.
KAHRAMANLIK DESTANI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi›nde motosikletli ‘Şahinler’› timinde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitene kadar çatıştı. Sekin, peşlerinden gittiği teröristlerden birini vurdu, mermisi bitince uzaklaşmaya çalışırken vurulup, şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata doğru kaçtı. Bu terörist de adliye çevresinde görevli olan diğer polisler tarafından çatışmada öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi’nde görevli mübaşir Musa Can da vurularak şehit oldu. Mübaşir Can›ın, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Büroya evrak götürdüğü, D Blok 3›üncü katta bulunan, görevli olduğu 12. Asliye Ceza Mahkemesi›nin kalemini dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu belirlendi. Saldırıda, patlamanın meydana geldiği yer yakınlarındaki jandarma aracında bulunan Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş H.Y.’nin üzerine zimmetli MP5 marka otomatik silahla çatışmaya girdiği ortaya çıktı. Aynı araçta şoför olarak bulunan jandarma er V.İ.Ü.’nün ise silahının bulunmadığı öğrenildi. Çavuş H.Y Polis memuruna silahını verdiğini de söyledi.
Ağlama kızım dik durmalıyız
Şehit polis Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi. Yağmura rağmen çok sayıda İzmirli’nin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Şehit Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve çocukları Burak Tolunay, Zeynep Dila ve Nisa, babalarının naaşının başında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Rabia Sekin, tabuta sarılarak ağlayan çocuklarını “Ağlama kızım dik durmalıyız” sözleriyle teselli etti. Şehidin naaşı, memleketi Elazığ’a gönderildi.
Köyden çıktı zor şartlarda okudu
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olan Fethi Sekin’in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’i 56 gün önce kanserden dolayı kaybettiği, 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir’deki oğlunun yanına gittiği öğrenildi. Fethi Sekin’in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü belirtildi. Elazığ’ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü Muhtarı Salim Beydüz, Fethi Sekin’in zor şartlarda okuyup, polis olduğunu anlatarak, “Polis olduktan sonra kardeşlerinin eğitimine katkı sağladı. İki kardeşi öğretmen, bir kardeşi de polis oldu. Onlara çok büyük katkısı oldu.” diye konuştu.
HALİSDEMİR GİBi
Şehit polis memuru Fethi Sekin için sosyal medyada mesaj yağdı. Sekin’in Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile birlikte anılması dikkati çekti. İsmi de Bayraklı’daki Merkez İlkokulu’na verildi.
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