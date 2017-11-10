Kalkınma Bakanı Elvan: 2023 hedeflerinin sonuna kadar arkasındayız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Orta Vadeli Programlarda (OVP) belirlenen hedeflerin tutturulamadığı yönündeki eleştiriler üzerine Elvan, kalkınma planları ve OVP'leri hazırlarken toplumun değişik kesimlerinden katkı aldıklarını söyledi.

Plan ya da programın hazırlandığı dönemdeki ekonomik durum, dünya ticaretindeki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki beklentilerin dikkate alındığını dile getiren Elvan, "2023 hedeflerinin sonuna kadar arkasındayız. 2023 hedeflerini hiçbir zaman sadece 2 veya 3 göstergeye indirgeyemeyiz. 2023 ile ilgili çok hedefimiz var. Hangi plan dönemine bakarsanız bakın gerçekleşme oranı açısından farklılaşma olmuştur, 10. Kalkınma Planı'nda da olacaktır. Siz '3 olacak' dediğiniz zaman onun 3 olması için elbette çaba sarf edeceksiniz ama onun dışında etken olarak devreye girecek bazı hususlar da söz konusu olabilir." diye konuştu.

Elvan, toplumun tüm kesimlerinin belirlenen hedeflere odaklanmasının sağlanmasının önemine işaret ederek, "Biz 2023 hedefi ortaya koyduk. Hangi ile giderseniz o ildeki sanayi ve ticaret odası, esnaf odası başkanı 'İlimiz için 2023 hedefi budur' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Altına dayalı tahvilde yeni vergi uygulaması yok"

Altına dayalı tahvil ve kira sertifikasına ilişkin vergi uygulamasına da değinen Elvan, bunun aslında yapılmış bir düzenleme olduğunu belirterek, "Basında, sanki yeni bir vergi uygulaması gibi anlaşılmış. Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

"Kalkınma ajanslarını yeniden yapılandıracağız"

Elvan, "Bunların temizlenmesi neticesinde ajansların yeniden sağlam adımlarla ilerlemesi bizim açımızdan biraz zaman aldı ve alıyor." diye konuştu.

Kalkınma ajanslarının temel sorumluluklarının bulundukları bölgenin nasıl gelişeceğinin yol haritasını ortaya koymak olduğunu anlatan Elvan, ajansların değişik işletmelere maddi destek sağlayan kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Kalkınma Bakanı Elvan, ajansların, yer aldıkları bölgenin kalkınması için hangi mekanizmaların devreye sokulması noktasında Bakanlığa fikir sunma görevleri olduğunu vurgulayarak, "2018'de bu ajanslarımızı, yasal düzenleme de dahil olmak üzere yeniden yapılandıracağız. Gerçek anlamda bölgelerin ve illerin kalkınmasına hizmet edebilecek bir yapıya dönüştüreceğiz." açıklamasında bulundu.