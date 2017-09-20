Kalkınma Bakanı Elvan: Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edersek o zaman başarılı oluruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kavga ederek veya birini kötüleyerek ilimizi bir üst basamağa çıkaramayız. Ancak biz dayanışma içerisinde olursak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edersek o zaman başarılı oluruz." dedi.

Elvan, Mersin Ticaret Borsası'nın 90. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kalkınmada ve gelişmede önem arz eden bazı kritik hususlar olduğunu söyledi.

Gelişmiş bir kent için o ilin geçmişten gelen birikimlerinin ve kültürünün önemli olduğuna dikkati çeken Elvan, "Eğer geçmişten gelen bir ticaret kültürü varsa ticaret alanında önde olduğunu görüyoruz. Sanayi varsa ilkel de olsa onun etkilerini bugün görebiliyorsunuz. İkincisi elbette potansiyeli ki, Mersin'in bence inanılmaz bir potansiyeli var. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bir tarım, sanayi, turizm, sağlık, ticaret şehridir. Tüm sektörleri sayabilirsiniz çünkü bu sektörlerin tamamında Mersin'in inanılmaz bir potansiyeli var. Peki biz bu potansiyeli yeterince kullanabiliyor mu, değerlendirebiliyor muyuz? Elbette hayır." dedi.

Hiçbir zaman kısa vadeli düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Eğer gerçekten o ilimizin gelişmesini, kalkınmasını istiyorsak orta ve uzun vadeli bir bakış açımız olmalı. Gözümüzü kapattığımızda nasıl bir Mersin hayal ettiğimizi görebilmeliyiz. Kafamız karışık olmamalı. 'Ben 10-20 yıl sonra şöyle bir Mersin istiyorum.' diyebilmeliyiz. İşte bu da ortak akılla olur. Peki bu ortak akılı nasıl sağlayacağız? Bir tarafta kamu kurum ve kuruluşları, hükümet diğer tarafta sivil toplum kuruluşları, bir bütün olarak elbette her birimizin fraklı düşüncesi, yaklaşımları olacak. Bizi biz yapan değerler aslında bunlar. Bizim farklı düşünmemiz bir dezavantaj değil, avantajdır. Çünkü ne kadar çok ve fraklı düşünce ortaya çıkarsa biz doğruyu ve rasyoneli o kadar iyi ve hızlı buluruz."

Mersin'in birçok alanda potansiyeli var

Bakan Elvan, tarımı, sanayisi, hizmetler sektörü, limanıyla Mersin'in inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu potansiyeli hareket geçirmek görevi de bize düşüyor. Kavga ederek, eleştirerek, eleştirinin de ötesine geçerek bir yere varamayız. Onun için konu Mersin ise hep birlikte Mersin'in hedefi ne ise o hedefe yönelmemiz gerekiyor. Biz AK Parti hükümetleri olarak 2023 hedeflerini ortaya koyduk. Bunu ortaya koyarken de sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşların özel sektörün büyük katkıları söz konusu oldu. 2023 hedeflerine tüm ticaret ve sanayi odaları, borsalar odaklandılar ve kenetlendiler. Hangi ilimize gidersek gidelim o ilde, 'Benim 2023 için ihracat hedefim şudur. benim ilimin şu noktaya gelmesi gerekiyor.' dediklerini duymaya başladık. 15 yıl önce kalkınmaya yönelik değişik programlara katıldığımız da ben genellikle, 'Nasıl bir Mersin istiyorsunuz, hayal ediyorsunuz?' diye sorduğumda genellikle cevabını alamıyordum. Ama bugün nereye giderseniz gidin bunun cevabını alabiliyorsunuz. Bunda elbette bizlerin de katık olmuştur ama en az bizim katkımız kadar da TOBB gibi bir çok sivil toplum kuruluşumuzun da çok önemli katıkları olmuştur. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarımız son derece önemlidir ve bizim hükümetimizin başarısında da sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir yeri vardır."

Elvan, çok sayıda yatırımcının Mersin'e yatırım yapmak istediğini ancak kentte arazi problemi olduğunu, bu sıkıntının çözülmesiyle kente iş adamlarının geleceğini bildirdi.

Elvan, Mersin'e hizmet isteyenlerin her zaman arkasında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.