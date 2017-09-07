Kalkınma Bakanı Elvan'dan Mersin'e otoyol müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı planlanan Çeşmeli-Taşucu otoyoluna ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığını bildirdi.

Bakan Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, kent için en önemli projelerden olan otoyolun sözünü, genel seçimler öncesinde verdiklerini anımsattı.

Çalışmalara seçim döneminde başladıklarını aktaran Elvan, "1,5 yıl gibi kısa bir sürede Çeşmeli-Taşucu otoyolunun projesini yaptırdık ve hemen ardından ÇED sürecini tamamladık. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolumuzun yapımını Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunduk. Kısa bir sürede bu süreç de tamamlandı. Başbakanımız Binali Yıldırım da kurul kararını onayladı. Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.

Elvan, Mersin’de verdikleri sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, her projeyi de adım adım takip ettiklerinin altını çizdi.

Mersin’de ulaşım alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çok sayıda projenin hızla ilerlediğini de anlatan Bakan Elvan, şunları kaydetti: