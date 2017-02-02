Kamikaze Şansölye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan ikili ilişkiler ve AB sürecinin yanı sıra Suriye ve Irak’taki gelişmeleri masaya yatırdıklarını vurguladı. İki lider, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir Alman gazetecinin, Türkiye’deki anayasa değişikliği sürecine ilişkin muhalefetin “Güçlerin dağılımının zarar göreceği” yönünde endişeleri olduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan, şu karşılığı verdi:

EN UFAK HAKİKAT YOK

“Bir defa muhalefetin özellikle güçler ayrılığıyla alakalı ileri sürmüş olduğu tezi, şu anda yapılmakta olan başkanlık sistemine yönelik veya cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik ki bugün yarın Parlamento’dan bu metin bana ulaşacak, ama ben tartışmalardan hareketle bunu söylüyorum, en ufak bir hakikat dahi yok.” Yeni sistemde yürütme ve yargının yine olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

HEDEF SAPTIRMA

“Yani burada güçler ayrılığı noktasında bunların ‘yok edilmesi’ diye bir şey söz konusu değil. Burada bütün mesele şudur. Bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş. Yasama organının çok daha seri karar alma imkanına kavuşmasının yolları aynı şekilde açılmış. Tabii ki yargı aynı şekilde yine burada varlığını koruyor, o da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin, şu anda bu konuyla ilgili hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey söz konusu değildir. Zaten parlamento, referandumla lgili kararını verdi. Şimdi de nihai kararı verecek olan yer millettir. Millet nasıl bir karar verirse, buna herkes de uymak durumundadır. Şu anda kampanya süreci başlayacaktır. Bu kampanya ile birlikte de öyle zannediyorum ki nisan ayında sandık milletin önüne gelecektir.”

ALMANYA’YA KAÇAN FETÖ’CÜLER İÇİN SERİ KARARLAR ALINSIN

Bir gazetecinin Merkel’e yönelik, ülkesindeki FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin sorusunun ardından konuşan Erdoğan, “Özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Bir, ‘İslamist terör’ ifadesi ki bunu aslında ben Şansölye’ye de anlattım, bakın ‘İslamist terör’ ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir” dedi. İslam ile terörün bir araya gelemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İslam’ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını üzer. Burada biz DEAŞ terör örgütünden dolayı kalkıp ‘İslamist terör’ü kullanırsak, bu üzücü olur. Bunu kullanmayalım, kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur, ben şahsen bir Müslüman olarak, bir Müslüman cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem.”

NETİCE ALINMALI

FETÖ’ye de değinen Erdoğan, şunları vurguladı: “PKK, PYD,YPG neyse FETÖ odur. Yani benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya’ya kaçıyorsa, Almanya’da barınıyorsa ve bunlara karşı Alman yönetiminin de haklısınız Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir. Ama biz ABD’ye de 85 koli belge gönderdik hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniliyor. Biz, müttefik ülkeyiz bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki ‘geciken adalet, adalet değildir’ anlayışını ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak, isabetli olur.”

SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

FETÖ’nün bazı yandaşlarının Almanya’da bulunduğu anımsatılarak, bu kişilerin iadesine ilişkin adım atıp atmayacakları sorusu yöneltilen Merkel, DEAŞ’ı tanımlarken ‘İslamist terör’ ifadesi kullanmasına Erdoğan tepki gösterdi. Bunun üzerine sözlerini düzelten Merkel, şunları söyledi. “Önlem almamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. Bağımsız mahkemelerin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği çalışan imamlar... Bu imamların bazı insanlar hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı. Bizdeki Müslüman dernekleri de her türlü teröre karşı seslerini yükselttiler. İslami ile İslamist terimi arasında fark var. İnsanların Müslümanlara büyük takdir duyduklarını ve işbirliği içinde bu teröre karşı mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum.”

MERKEL İLERİ GİTTİ: AGİT GÖZLEMCİ OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Almanya Başbakanı Merkel açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra terörle mücadele, Suriye, Irak ve mülteci meselesini görüştüklerini belirten Merkel’e, bir gazeteci, Türkiye’de yapılacak referanduma ilişkin tartışmaları hatırlatarak, güçlerin dağılımına dair endişelerin bulunduğu iddiası hakkında görüşünü sordu. Merkel, şunları kaydetti: “Bu kadar derin bir siyasi dönüşüm sürecinde güçlerin dağılımı ve toplumun çeşitliliğini teminat altına almak için çabaların sarf edilmesi gerektiğini ifade ettim. Referandum sırasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının temmuz ayında savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiğinin siyasi sistemde de önemli olduğunu ifade ettim. Muhalefet her demokrasi için önemli. Biz bunu her gün demokrasilerde yaşıyoruz.”