Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kandil: Erdoğan ve Bahçeli PKK’yı yok etmek için anlaştı

Kandin’den ‘hayır’cı CHP’ye destek. Duran Kalkan, Erdoğan ile Bahçeli’nin PKK’nın üzerine gidilmesi konusunda anlaştığını, bu yüzden de cumhurbaşkanlığına “hayır” denmesini istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Referandumda “hayır” çıkması için, Anayasa paketinin içeriğinden çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine politika yürüten CHP’ye referandumda destek olmak için HDP ve PKK kolları sıvadı. Terör örgütü PKK’nın yönetiminde yer alan Duran Kalkan, başkanlık sistemi üzerine yaptığı bir konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’yı yok etme konusunda anlaştığını, bunun için de Bahçeli’nin referandum sürecinde Erdoğan’a destek verdiğini belirtti. Duran Kalkan konuşmasının devamında, Erdoğan’ın, Bahçeli’yle anlaşarak PKK’nın üzerine gideceğini ve bu yüzden de Türkiye’de her kesimin “Kürdistan’ın geleceği için” başkanlık sistemine karşı durmaları gerektiğini, “hayır” demeleri gerektiğini duyurdu.

Terörist fotoğraflı ‘hayır’ kampanyası

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişiklik teklifinin referandum çalışmaları için partiler harekete geçti. PKK’nın siyasi kanadını oluşturan HDP de İstanbul Bağcılar’da ‘hayır’ kampanyası başlattı. CHP’yle ‘hayır’ bloğunu oluşturan HDP’nin Bağcılar’da düzenlediği etkinliğe HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da katıldı. HDP TBMM Başkanvekili Buldan’ın parti teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda PKK’lı teröristlerin fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eskişehir'de yürek burkan görüntü

Eskişehir'de yürek burkan görüntü

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA