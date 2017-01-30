Kandil: Erdoğan ve Bahçeli PKK’yı yok etmek için anlaştı

Referandumda “hayır” çıkması için, Anayasa paketinin içeriğinden çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine politika yürüten CHP’ye referandumda destek olmak için HDP ve PKK kolları sıvadı. Terör örgütü PKK’nın yönetiminde yer alan Duran Kalkan, başkanlık sistemi üzerine yaptığı bir konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’yı yok etme konusunda anlaştığını, bunun için de Bahçeli’nin referandum sürecinde Erdoğan’a destek verdiğini belirtti. Duran Kalkan konuşmasının devamında, Erdoğan’ın, Bahçeli’yle anlaşarak PKK’nın üzerine gideceğini ve bu yüzden de Türkiye’de her kesimin “Kürdistan’ın geleceği için” başkanlık sistemine karşı durmaları gerektiğini, “hayır” demeleri gerektiğini duyurdu.

Terörist fotoğraflı ‘hayır’ kampanyası Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişiklik teklifinin referandum çalışmaları için partiler harekete geçti. PKK’nın siyasi kanadını oluşturan HDP de İstanbul Bağcılar’da ‘hayır’ kampanyası başlattı. CHP’yle ‘hayır’ bloğunu oluşturan HDP’nin Bağcılar’da düzenlediği etkinliğe HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da katıldı. HDP TBMM Başkanvekili Buldan’ın parti teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda PKK’lı teröristlerin fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.