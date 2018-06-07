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Kandil Harekatı Mart’ta başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’lilerin ‘Seçime 16 gün kala Kandil’e niye operasyon yapıyorsunuz?’ dediğini hatırlatarak “Adamın Kandil’e Mart ayında başlayan operasyondan haberi yok” dedi.

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Ünal, “Terörü kaynağında kurutmak için Afrin’e gidersin ana muhalefet Afrin’e girme der. Kandil’e yönelirsin ‘Bu bir seçim yatırımı’ der” diye konuştu. Bu arada TSK’nın Irak’ın kuzeyinde devam eden harekatında ortalama 20 kilometrelik derinliğe sahip bir alanda kontrol altına alındı. 130’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak Operasyonu’nda savaş uçaklarının yanı sıra Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da kara unsurlarına destek sağlıyor. Hakkari’deki 3. Piyade Tümen Komutanlığı komutasında yürütülen operasyon Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine kadar uzanıyor.   

‘Operasyon dedik’ ses PKK’dan önce CHP’den geldi 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK’nın ana ini olan Kandil’e hem havadan ve hem de karadan operasyonların devam edeceğini söyledi. Habertürk TV’ye konuşan Bozdağ, teröre kalkan olan CHP’ye tepki gösterdi: “Kandil’e her an bir operasyon olabilir diye açıklama yaptığımızda ses, Kandil’den önce CHP’den geldi. ‘Orada teröristler yok’ diyor. Ama terör elebaşlarından birisi de çıkıp ‘biz buradayız’ diyor. Terör örgütünün avukatlığını yapma görevi CHP’ye mi düşüyor?” 

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