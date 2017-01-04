Soylu: Kandil’e de gensoru vermeyi düşündünüz mü

Soylu, TBMM Genel Kurulunda kendisi hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, “63 belediye başkanı PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle görevden alınmıştır. Ayrıca 154 meclis üyesi de aynı sebepten görevden alınmıştır. Görevden alınan bu kişilerden 42 belediye başkanı ve 95 meclis üyesi adli makamlarca tutuklanmıştır.” diye konuştu.

PKK’YA PARA AKTARMA

Süleyman Soylu, şöyle devam etti: “Türkiye’de halihazırda 110 bin dernek var. Bunun bin 125’i FETÖ, 189’u PKK/KCK, 20’si DHKP-C, 8’i DEAŞ iltisaklı olmak üzere kapatılmıştır. Van’da bir kadın derneği, ilginç bir dernek, gelirlerinin yüzde 92’si yurt dışı kaynaklı. 2013’te yurt dışı geliri 18 bin 247. 2014’te durup dururken fırlıyor, 234 bin 180 oluyor, 2015’te 191 bin 167. Dernek 2004’te kurulmuş. PKK örgütüymüş, TAK örgütüymüş, YPG’ymiş, ‘Bu ülkeyi kan gölüne döndürüyorsunuz’ diye bana vereceğiniz gensoruyu acaba Kandil’e hiç sormayı düşündünüz mü?” Soylu hakkındaki gensoru önergesi kabul edilmedi.