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Karaaslan: Millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, İzmir'deki terör saldırısına tepki göstererek 'Bu alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz.' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İzmir'deki terör saldırısı ile ilgili olarak, "Bu alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınadı.
 
Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Karaaslan, "Eli kanlı terör örgütleri son bir hafta içinde İstanbul ve İzmir'de iki hain saldırı gerçekleştirdi. İstanbul'daki hain saldırının ardından İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen saldırıda biri polis 2 şehidimiz ve 10 yaralı vatandaşımız var. Bu alçakça saldırıların amacı belli. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi zedelemek." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'nin hem bölücü terör örgütü hem FETÖ terör örgütü hem de DEAŞ terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti: "Terör örgütlerini maşa gibi kullanarak ülkemizin istikrarını hedef alan güçler, emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. 2017 yılı, Başbakanımızın dediği gibi Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak hakimiyet sağlayacağı yıl olacaktır."

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