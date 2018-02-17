Karadayı yalana sarıldı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Karadayı Sincan’da yürüyen tanklardan habersiz olduğunu, Batı Çalışma Grubu gibi bir yapıyı da duymadığını öne sürdü. Milletin oylarıyla iktidar olan siyasi partileri suçlayan Karadayı, 28 Şubat’ın, siyasi partilerin iktidar olma hırs ve arzusuyla huzurla yaşanan demokratik, laik bir yaşam ortamında, dini referans olarak kullanarak ülkeyi çağ dışı bir rejime yönlendirmek arzusuyla ortaya çıkmış sosyal bir huzursuzluk olduğunu savundu. Karadayı, darbecilerin değil, REFAHYOL Hükümetinin temel anayasal prensiplerin dışına kaydığını iddia etti. Karadayı, Refah Partisi’ni de illegal bir yapı gibi tarif etti. Karadayı, “Özellikle bazı camilere pompalı tüfek depolandığına dair rapor ve haberler bizleri daha da endişelendirdi”dedi.