Karadeniz’de PKK kaçacak yer arıyor

Giresun’un Güce İlçesine bağlı Yaşmaklı Bölgesi Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri yaylada 4 gün önce bir evden erzak çalan terörist grupla karşılaştı.

BÖLGEYE TAKVİYE KUVVET

Askerin açtığı il ateş sonrası havanın kararmasında da faydalanan PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

8 terörist öldürüldü

Öte yandan Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin’in Ömerli bölgesindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi. TSK, Twitter hesabından yapılan açıklamada, önceki gün ve dün Sinat-Haftanin ile Ömerli kırsalında hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatında 8 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

EVE GiRiP EKMEK ÇALMIŞLAR

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, “Yaşmaklı bölgesinde 4 gün önce bir eve girilmişti. Bunun üzerine operasyonlar devam ediyordu. Akşamda Kavraz mevkiin Kavaklıbel Yaylasında askerlerimiz terörist grubu görüyor ve ateş ediyor. Havanında kararmasıyla ormanlık alana kaçıyorlar. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor” diye konuştu.