Karakutuyu saklıyorlar

Terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağrılan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.Mete Cantürk’ün, ABD Büyükelçisi John Bass’ın açıklamalarının aksine istihbarat birimlerince ‘Konsolosluğa girdiği ve eğer bir diplomatik araçla kaçırılmadıysa bir daha çıkmadığının tespit edildiği’ öğrenildi. ABD’nin N.Mete Cantürk’ü Türk yargısından kaçırmasının perde arkasında, bu ismin Türkiye’deki darbelerden sorumlu FETÖ ile CIA arasında adeta ‘kara kutu’ olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

POLİSLERİ YÖNLENDİRDİ

17-25 Aralık 2013 darbe girişimi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerinde bulunan terör örgütü FETÖ mensuplarının ‘uluslararası bağlantıları’ için çember giderek daralıyor. Bu darbe girişiminde yer alan FETÖ’cü polis, emniyet müdürü, asker, savcı ve hakim ile bürokratlar tasfiye edilirken, bu süreçte onlarla ilişkide olduğu ve birlikte hareket ettikleri belirlenen yabancı istihbarat servisleri ile onların Türkiye’deki ajanları da tek tek deşifre olmaya başladı. ABD’nin İstanbul Başkonsoluğu çalışanı Metin Topuz ile eşi ve iki çocuğunun ‘FETÖ yöneticiliği ve ajanlık’ suçundan tutuklanmasının ardından, gözler ifade vermeye çağrılan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.Mete Cantürk’e çevrildi. N.Mete Cantürk’ün, FETÖ’cü emniyet amiri ve müdürlerine ‘seminer’ adı altında adeta ‘yönlendirdiği’ de iddia edildi. N.Mete Cantürk’ün sorgulanmasının, terör örgütü FETÖ ile bu örgüte koruma sağlayan ABD derin devleti ve istihbaratı arasındaki bağlantıyı deşifre etmesi açısından da hayati önemde olduğu kaydedildi. Başsavcılığın davetine rağmen üç gündür adliyeye giderek ifade vermeyen N.Mete Cantürk’ün, FETÖ’nün Türkiye-ABD hattında adeta ‘karakutu’ olduğu kaydedildi.

BASS DOĞRULARI KONUŞMADI

ABD Büyükelçisi John Bass’tan ise dün mevcut istihbarat bilgileriyle ters düşen bir açıklama geldi. Türkiye’deki görev süresi dolan ve veda ziyaretleri yapan Bass, ABD Büyükelçilik ve Konsolosluk çalışanlarına ilişkin bir soru üzerine “Biz Türk vatandaşı yerel çalışanlarımızın Türk kanunlarına uymalarını bekliyoruz. Biz, hiçbir çalışanımızı yargı yetkililerinden gizlemiyoruz. Bizim hiçbir birimimizde saklanan birisi bulunmuyor” diye konuştu.

HALA KONSOLOSLUKTA MI

Büyükelçi Bass bunları dese de, Türk istihbaratının elindeki bilgiler tersini söylüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında üç gün önce ifade vermeye davet edilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.Mete Cantürk’ün, başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldığında konsolosluk binasının içinde olduğu, diplomatik dokunulmazlığı olan makam araçları ya da diplomatik bir kurye aracının içinde kaçırılmamışsa halen konsolosluk içinde olmasının gerektiği kaydedildi.

Türkiye’yi terörle tehdit etti