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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız' dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve terörü kaynağında kurutma amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar, meşru müdafaa hakkının bir gereğidir. Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yayımladığı taziye mesajında, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda zor bir dönemden geçtiğini, dün El Bab'tan gelen şehit haberlerinin yürekleri dağladığını belirten Karamollaoğlu, bu karanlık günlerin milletin fedakarlığı, Mehmetçiğin cesareti ve kahramanlığıyla en kısa sürede aşılacağını ifade etti.

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların önemli olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde ülke olarak karşı karşıya kaldığımız terörist saldırılar sınır güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve terörü kaynağında kurutma amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar, meşru müdafaa hakkının bir gereğidir. Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Milletimizin birlik ve beraberliği, askerimizin fedakarlık ve cesareti ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz."

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