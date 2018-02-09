Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı'na uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Karamollaoğlu ile 1,5 saat süren bir görüşme yaptı.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilere açıklamada bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Sadece şunu söyleyeyim; biz Sayın Cumhurbaşkanı'na uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili olarak da bir fikir teatisinde bulunduk. Şimdilik bu kadar." dedi.

Karamollaoğlu, "İttifak konusu gündeme geldi mi?" şeklindeki sorular üzerine, "Teşekkür ediyorum, benim söylediğim kadarıyla, o kadar." yanıtını verdi.