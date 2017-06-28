Karanlık güçlerin yeni gezi denemesi
Ülkeyi kaosa sürüklemek için her yolu deneyen karanlık güçler, Alevi vatandaşları ön saflara sürerek 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesi yeni bir Gezi olayları çıkarmanın peşine düştü. Kirli oyunu, tek tek fişlenen Alevi vatandaşlara gönderilen 'yürüyüş' mesajı ortaya çıkardı.
- SELİM EFE ERDEM
Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen çevreler, hükümete karşı kışkırtmayla çalıştıkları Alevi vatandaşları ön saflara sürerek mezhep çatışması çıkarmayı kendilerine düstur edindi. Ülkenin istikrarını ve huzurunu bozmak için her yolu deneyen karanlık çevrelerin hain emelleri, Alevi vatandaşların sosyal medya hesapları ve cep telefonlarına gönderilen ‘Adalet yürüyüşüne katılım› mesajıyla bir kez daha kendini gösterdi.
TEK TEK FİŞLEMİŞLER
Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, son bir kaç gündür kendisine ve çok sayıda Alevi vatandaşa yurtdışından kimliği belirsiz bir kaynaktan gelen mesajlar konusunda kamuoyunu uyardı. Özdemir, hükümet aleyhine kışkırtıcı ve asılsız iddialardan oluşan mesajın sadece Alevi vatandaşlara gönderildiğine dikkati çekti. Özdemir, “Bu mesajı gönderen kişiler özellikle Alevi vatandaşların telefon ve kişisel bilgilerini nasıl biliyorlar? Gönderdikleri kişilerin Alevi olduklarını nasıl biliyorlar? Bu bir fişleme, tam bir FETÖ işi provokasyon. Köydeki sıradan bir Alevi’den, İstanbul’daki cem evlerinin dedelerine kadar binlerce mensubumuza bu mesaj geldi. Alevi vatandaşların Facebook, Twitter gibi sosyal medya ve e-mail hesaplarını nasıl
biliyorlar” diye konuştu. Başkan Özdemir, “Birileri bu gerici tutuma karşı bir şeyler yapıyor. Bu kızgın yaz sıcağında, kızgın asfalt üzerinde durmadan yürüyor. Destek olursak çoğalacağız” ifadesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara-İstanbul arasındaki yürüyüşüne atıfta bulunulan mesajın, açık bir provokasyon olduğunu dile getirdi.
AMAÇ İÇ KARIŞIKLIK
Başkan Özdemir, “Alevi vatandaşlarımızı yürüyüş ve gösterilerde, topluca göremiyorsunuz. Ama Gezi olaylarında önce Alevilerin duyarlılıkları kaşındı, ardından terör örgütleri devreye girdi. Bu fişlemeyi yapanların amacı, mesajdan da anlaşılacağı üzere 15 Temmuz’un yıldönümü öncesi hem yeni bir Gezi olayı çıkarmak, hem de anmalara gölge düşürmek. Alevi dedelerime, Alevi anne ve babalarıma sesleniyorum: Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl bu ülke için omuz omuza mücadele ettiysek, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan bu provokasyonlara karşı da şimdi uyanık olalım ve birlikte mücadele edelim. Oyunlara gelmeyelim” diye konuştu.
Polise, dayaktan 4 yıl 2 ay hapis
Antal'ya Gezi olayları sırasında müzisyen Mustafa Düştegör’ü sopa ve coplarla dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Ali Osman Parlar, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum oldu. Gezi olayları sırasında 3 Haziran 2013 gecesi Kaleiçi’ndeki bir ara sokakta, polisler tarafından dövüldüğünü öne süren müzisyen Mustafa Düştegör, 40 kişiden oluşan amir, müdür, komiser ve polis memuru hakkında işkenceden suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Savcılığı, 6 polis memuru hakkında, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılmasını istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Düştegör’ü yerde sürükleyen ve elindeki sopayla vurduğu görülen polis memuru Ali Osman Parlar hakkında 3 yıl hapis cezası istendi. Mahkeme, Ali Osman Parlar’ı kasten yaralama, nüfuzu kötüye kullanma ve yüzünde sabit ize neden olma gibi suçlardan 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Olay sırasında amir konumundaki komiser yardımcısı A.S. ve polisler S.S., H.Y., B.Ş., B.Ş. için verilen 5’er ay hapis cezalarının ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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