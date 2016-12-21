Türkiye’ye saldırılar zaman ayarlı

Türkiye’de son dönemde yaşanan terör saldırılarının dış politikada stratejik hamlelerin yapıldığı, dev projelerin hayata geçirildiği dönemlerde gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak Kayseri saldırısı nedeniyle Kazakistan ziyaretini erteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte Azerbeycan ve Özbekistan’a yapacağı üç ziyareti de terör saldırıları nedeniyle iptal edilmişti. Türkiye’nin Asya ve Avrupa’yı denizin 106 metre dibinde kara ve demiryoluyla bağlayan Marmaray ve Avrasya tünellerinin açılışı öncesinde de terör saldırıları gerçekleşmişti. Orhan Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin açılışından saatler önce de terör yüzünü gösterdi. Terör olaylarının Türkiye’nin stratejik hamle ve yatırımlarından önce meydana gelmesine dikkat çeken jeopolitika ve jeoekomi uzmanları, “Zamanlama manidar” diyor.

DÜNYA HAYRAN

İstanbul’un iki yakasını üçüncü kez birbirine bağlayan dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim, Türk mühendislerinin başarısını dünyaya duyurdu. Köprü, bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun asma köprü olarak da kayda geçti. 2 milyar dolarlık akaryakıt tasarrufu sağlaması beklenen köprünün 26 Ağustos’taki açılışına birkaç saat önce Şırnak’ın Cizre ilçesinde emniyet müdürlüğüne bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. Saat 06.45’te yaşanan saldırıda 11 polis şehit oldu. 78 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

GEZİ’NİN HEDEFİ...

Türkiye’ye uluslar arası havacılık ve turizm gelirlerinde çıta atlatacak İstanbul’un 3. Havalimanı’nın atılmadan önce, dünyadaki 12 havalimanının işletmesini yapan Fraport yöneticisi Peter Schmitz “Frankfurt Avrupa’nın en önemli aktarma noktalarından biri. İstanbul’a yapılacak 3’üncü havalimanı, bize bu konuda rakip olacak” dedi. Hemen arkasından Taksim Gezi Parkı olayları başladı. Eylemcilern, “Olayları sona erdirmek için ağaçların kesiminin durması yetmez, 3. havalimanı projesi de iptal edilsin” talebinde bulurması dikkati çekti.