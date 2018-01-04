Karar yok hükmünde

Uluslararası Hukuk Uzmanı Emekli Askeri Yargıtay üyesi Yasin Aslan kararı “zorbalık” olarak niteleyerek, “Bu dava normalde maddi gerçeği bulmaktan ziyade Türkiye aleyhine kumpas kurmanın basamağı olarak kullanılacak” değerlendirmesi yaptı. Uluslararası Hukuk Uzmanı Yasin Aslan, “Hakan Atilla’nın suçlu bulunduğu suçlara bakıldığında, bunların hiçbirisi Türk hukukuna göre suç teşkil etmiyor. Bunlar Amerikan hukukuna göre suç teşkil ettiğini kabul etmiş jüri. Normalde bu cezanın bizim hukuk sistemimizde kabul edilebilirliği mümkün değil” değerlendirmesi yaptı. Aslan özetle şunları ifade etti:

BİZDEN EVRAK İSTENMEDİ

Ben burada Türkiye’ye bir kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Bu dava normalde maddi gerçeği bulmaktan ziyade Türkiye aleyhine kumpas kurmanın basamağı olarak kullanılacak. Şöyleki, ABD kendi iç hukuk sisteminde Hazine Bakanlığı’nı harekete geçirmek için böylesi bir karar gerekiyordu. Bence bu davayı bunun için kullandılar. ‘Elimizde mahkeme kararı var, Türk yetkililer bu konuda kabahatli, cezayı kesin’ diyecekler. Türk bankalarına ceza kesmenin dayanağını oluşturmak için, aceleye getirilmiş, kumpas şeklinde bir yargılama. Türkiye’de bu konuda bir yargılama yapıldı. Eğer Amerika normal bir yargılama yapsaydı bizden bu yargılama evraklarını isterdi. Amaç siyaseten ellerinde bir done olması olduğu için böylesi bir mahkumiyet kararı verildi.

TÜRKİYE KARARA UYMAYABİLİR

Normalde Amerikan kanunları gereğince İran’a yönelik yaptırımlara Türkiye uymak zorunda değil. Türkiye egemen bir devlet. Tükiye’nin kendi menfaatleri de var. Amerika’nın yaptığı her yaptırım da BM’nin kararı gibi uygulanması anlamına da gelmiyor. ABD burada bence zorbalığa gitmiş durumda. Ama yaptığını hukuki kalıba uydurmak için bizim bir yetkilimizi mahkum ettirdi.” AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise “Bu operasyonun esas amacı Türkiye’yi diz çöktürmek ve Erdoğan’sız Türkiye projesini hayata geçirmektir’ dedi.