Karargahta okunan ayetler

Arapça, Türkçe ve Farsça olarak seslendirilen ayetlerde ‘cihat’ vurgusu öne çıkıyor. Okunan Tevbe Suresi 38 ve 39. ayetleri mealen şu şekilde: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki “Allah yolunda seferber olunuz!” emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa âhiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki, âhiretin yanında pek az bir şeydir! Eğer toplanıp seferberlik (cihad) etmezseniz o sizi elîm bir azâb ile ta’zib eder ve yerinize başka bir kavm getirir ve siz ona zerrece zarar edemezsiniz, Allah her şeye kadirdir.”