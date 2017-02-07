Kararnamesiz sistem yok

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na tanınan “kararname çıkarma” yetkisi, tüm dünya ülkelerinde başkan veya cumhurbaşkanlarına tanınan yetkilerin benzerini oluşturuyor. Referandumda kabul edilmesi halinde hayata geçirilecek olan sistemle Cumhurbaşkanı’na, kararname çıkarma yetkisi tanınıyor, ancak bütçe dışında normal süreçte herhangi bir yasama faaliyetine katılma hakkı verilmiyor. Dünyadaki benzer örneklerinde ise başkan veya cumhurbaşkanlarına kararname yetkisinin yanı sıra başka yetkilerin verildiği örnekler de var. ABD’de Başkan, KHK yetkisi olduğu gibi “Kongreye mesaj gönderme” yöntemiyle kanun teklifi de sunabiliyor.

ABD’DEKİ UYGULAMA

Başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin uygulandığı ülkelerle yapılan karşılaştırmada en önde gelen örneklerden birini oluşturan ABD’de Başkan’a, “yürütme yetkisi”ne dayanarak, “başkanlık emri” çıkarma yetkisi veriliyor. Kanun yapma yetkisinin sadece Kongre’ye ait olduğu ABD’de, Başkan’ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi olduğu gibi “Kongreye mesaj gönderme” yöntemiyle kanun teklifi sunma yoluna gitme imkanı da bulunuyor. En bilinen yöntem, başkanın yeni yasama yılı başında kongreye hitaben yaptığı ve “ulusa sesleniş” olarak bilinen konuşması. Başkan bu konuşmasında, arzu ettiği yasaları ve kendi açısından gerekli gördüğü siyasi adımları kongreye ifade edip, böylelikle bu doğrultuda yasalar çıkartılması için ağırlık koyma yoluna gidebiliyor.

FRANSA’DA DA VAR

Yarı başkanlık sisteminin uygulandığı Fransa’da Hükümet, programını uygulamak için, sınırlı bir süre için, normalde yasanın düzenleme alanına giren önlemleri kararname ile yapma konusunda Parlamentodan izin isteyebiliyor. Kararnameler, Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu’nca çıkarılıyor. Yayınlandıkları tarihte yürürlüğe giren kararnameler, yetkiye dayanak oluşturan yasanın öngördüğü tarihten önce Parlamentoya sunulmazsa geçersiz hale geliyor.

BENZER YETKİ

Başkanın “geçici önlemler” isimli kısa sürede kanun çıkartma yetkisi bulunan Brezilya’nın yanı sıra Arjantin’de de Başkan’ın, “başkanlık kararnamesi” çıkarma yetkisi bulunuyor. Arjantin’de de Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle getirilen koşullara benzer şekilde, kararnamelerin yasanın ruhunu değiştirmeyecek ve sadece düzenleyici bir rol oynayacak şekilde olmaları gerekiyor. Başkan, kanunların uygulanması konusunda Anayasa’nın çizdiği olağan şartlar dışında bir gelişme yaşanması durumunda acil cevap gerektiren durumlarda KHK çıkarabiliyor. Güney Kore’de de başkan, daha önce anayasa tarafından sınırları belirlenmiş alanlarda ve yasaların uygulanmasını sağlamayı gerektiren durumlar için başkanlık kararnamesi çıkarabiliyor.

ŞİLİ'DE BAŞKAN YASA TEKLİFİ VEREBİLİYOR