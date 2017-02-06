Kardak nöbeti sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor. Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbeti tutuyor. TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor. Kardak’a 300 metre kadar yaklaşan Türk Sahil Güvenlik güçleri, dün ilk kez kayalıkların arka tarafına geçerek devriye görevi yaptı. Dün Yunan hücumbotunun Türk karasularını ihlal ederek Çavuş Adası yakınlarına kadar geldiğini gören Türk sahil güvenlik birimleri, “Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin” anonsu ile Yunan botunu uyardı. Uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaklaşık 15 dakika hareketli anlar yaşandı. Hareketlilik, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.

Öte yandan bir Türk savaş gemisi ise Çatal Adası yakınlarında bekletiliyor.