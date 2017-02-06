Kardak nöbeti sürüyor
Türk sahil güvenliği, Kardak krizinin 21. yılında karasularımızı ihlal eden Yunan güçlerine geçit vermiyor. Bölgede devriye görevi yapan botlarımız dün ilk kez Kardak’ın arkasına geçti.
Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor. Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbeti tutuyor. TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor. Kardak’a 300 metre kadar yaklaşan Türk Sahil Güvenlik güçleri, dün ilk kez kayalıkların arka tarafına geçerek devriye görevi yaptı. Dün Yunan hücumbotunun Türk karasularını ihlal ederek Çavuş Adası yakınlarına kadar geldiğini gören Türk sahil güvenlik birimleri, “Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin” anonsu ile Yunan botunu uyardı. Uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaklaşık 15 dakika hareketli anlar yaşandı. Hareketlilik, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.
Öte yandan bir Türk savaş gemisi ise Çatal Adası yakınlarında bekletiliyor.
‘BİZİ GÖREN YUNAN ASKERİ KAÇTI’
21 yıl önceki Kardak operasyonunda görev alan emekli SAT komandosu astsubay Hakan Çalışkan, yeniden çağrılması durumunda göreve hazır olduğunu söyledi. Operasyonda görev alan 12 askerden biri olan Çalışkan, “30 Ocak gecesi Kardak’a çıktık. Gece adaya çıkıp sabaha kadar orada pozisyon aldık. Yunan askeri bizi fark etmedi. Sabaha karşı bizi görüncebulundukları yerin diğer tarafına kaçtılar. Sonrasında diplomasi trafiğinin ardından adadan ayrıldık” dedi.
GÖREVE HAZIRIZ
Kendilerine verilecek her türlü göreve hazır olduklarını belirten Çalışkan, “Çağrı aldığımızda düşünmeden gideriz. Kardak olur, başka bir yer olur yeniden çıkmak isterim” diye konuştu.
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