Kaset komplosu STV dizisinde

Eski CHP lideri Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yayın kuruluşu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan STV’de yayınlanan “Kollama” adlı dizideki “kaset komplosunu” akla getiren diyaloglara yer verildi. İddianamede Samanyolu kanalında 18 Mart 2011’de yayınlanan “Kollama” adlı dizinin 120. bölümündeki şu diyalog aktarıldı:

1. ŞAHIS: Şu Alevi Sünni çatıştırması işimiz ne oldu? Medya istediğimiz desteği sağlayacak mı bize?

2. ŞAHIS: Eski havamız yok baronum. ‘Bizi karıştırmayın.’ diyenler mi ararsınız, telefonlarımıza çıkmayanları mı? Bir de hani hepsini ‘Kaset’ diyorduk ya, o konu da ortaya çıktığından bir kısmı da güven bunalımı yaşıyor, bize karşı. Gelin de o güzel şubat günlerini anımsamayın. Bir telefon açardık, ertesi gün bize kocaman bir manşet olarak dönerdi.

1. ŞAHIS: Olabilir. Madem elimizdeki kendilerine ait kasetlerin varlığını biliyorlar, açıktan oynayalım biz de. Ya yayına ‘Kaset’ deyip ‘Denizlerini kuruturuz.’ diyelim ya da ‘Arşivde kaset karşılığı desteğe devam.’ deyip deniz kenarı villalarda yaşamaya devam seçeneği sunalım.

İddianamede, FETÖ içerisinde ‘ülke imamlığı’ seviyesine kadar görev yapan Hasan Polat’ın, “tanık” olarak alınan ifadesine de yer verildi. Polat, dizideki diyaloglara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Diyalogda özetle, bürokratların iki yüzlü davrandıklarından dert yanıyorlar ve ‘Eğer dediklerimizi yapmazlarsa kasetlerini ortaya çıkarırız.’ diyorlar. ‘Denizlerini kuruturuz, deniz kenarlarındaki villalarını ellerinden alırız.’ diyorlar. Bu tarihte Deniz Baykal kasetleri ortaya çıkmış ancak MHP kasetleri henüz ortaya çıkmamıştır. Böylece MHP’li veya AK Parti’li bazı bürokratları tehdit ediyorlar.