Kaset komplosunu FETÖ’nün yaptığı ortaya çıktı, muhalifler Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısında bulunmaya hazırlanıyor

HP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, CHP’ye bomba gibi düştü. FETÖ’nün siyaseti dizayn etmek için 2010’da CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal’ı hedef aldığının belirtildiği iddianame, CHP kulislerini karıştırdı.

KOLTUĞU SALLANTIDA!

Yenişafak'ın haberine göre; Kaset kumpasının ayrıntılarının anlatıldığı iddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na başkanlık kapısını açan kumpası FETÖ’nün yaptığı tescillenmiş oldu. Bununla birlikte de Baykal’dan sonra lider olan Kılıçdaroğlu’nun, koltuğu sallanıyor.

SON DAMLA OLDU

Baykal’ı koltuğundan eden olayın FETÖ kumpası olduğunun net bir şekilde ortaya konulmasıyla birlikte muhalifler de hareketlendi. Muhalifler önümüzdeki süreçte, FETÖ oyunu ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çağrılarını daha yüksek sesle dile getirecek. Adalet Yürüyüşü ve Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cülerle kolkola olması parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu. Bu rahatsızlığın üzerine iddianamedeki FETÖ ayrıntısı da bardağı taşıran son damla oldu.

FETÖ’YE İZİN YOK

Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık yolunu FETÖ’nün açtığını belirten muhalifler, bundan sonraki süreçte CHP-FETÖ ilişkisine asla izin vermeyeceklerini belirtti. Kulislerde, muhaliflerin ilerleyen günlerde, FETÖ oyunu ile genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çağrısı yapacağı konuşuluyor.