Kaset kumpası talimatı Gülen’den

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ gibi 8 ayrı suçtan iddianame hazırlandı.

İMKANLARI KULLANDILAR

İddianamede, kumpasın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı ile örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarınca yapıldığı belirtildi. Mahkemeye gönderilen iddianamede aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu 171 şüpheli için ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’, ‘kamu görevlisinin sahteciliği’ ve ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlamalarından yargılanmaları isteniyor.İddianamede, FETÖ’nün diğer devlet kurumları gibi emniyet teşkilatı içinde de örgütlendiği, örgütün ulaşmak istediği nihai hedefleri gerçekleştirmek için adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan özellikle teknik (dinleme ve izleme) ve operasyonel imkanlara sahip istihbarat, kaçakçılık ve terörle mücadele şubeleri gibi birimleri bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünün kontrolünü ele geçirmeye özel bir önem verdiği vurgulandı. FETÖ’nün kurum içerisindeki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra da bu kurumun personel, teknik, araç ve gereçlerinin örgütsel operasyonlarının ana aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

TALİMATLA YAPILDI

Müştekiler Deniz Baykal ile bazı MHP’li yöneticilere yönelik eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi özellikleriyle birbirleriyle benzer nitelikte olduğu ifade edilerek, şüphelilerden Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan hakkında kamuoyunda “böcek davası” olarak bilinen davanın açıldığı kaydedildi. Devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ’nün bu amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile “kaset kumpasları” denilen operasyonları gerçekleştirdiği bildirildi. Kaset kumpasının şüphelilerden örgüt lideri Fetullah Gülen’in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek gerçekleştiği tespitine yer verildi.

ETKİN KATILIM VAR

İddianamede, “Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ’nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Fetullah Gülen’in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır” denildi.