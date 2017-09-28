Kaset kumpası talimatı Gülen’den
İddianamede, CHP’li Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin kaset kumpaslarının, siyasi hayatı dizayn maksadıyla FETÖ elebaşının talimatıyla yapıldığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ gibi 8 ayrı suçtan iddianame hazırlandı.
İMKANLARI KULLANDILAR
İddianamede, kumpasın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı ile örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarınca yapıldığı belirtildi. Mahkemeye gönderilen iddianamede aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu 171 şüpheli için ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’, ‘kamu görevlisinin sahteciliği’ ve ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlamalarından yargılanmaları isteniyor.İddianamede, FETÖ’nün diğer devlet kurumları gibi emniyet teşkilatı içinde de örgütlendiği, örgütün ulaşmak istediği nihai hedefleri gerçekleştirmek için adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan özellikle teknik (dinleme ve izleme) ve operasyonel imkanlara sahip istihbarat, kaçakçılık ve terörle mücadele şubeleri gibi birimleri bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünün kontrolünü ele geçirmeye özel bir önem verdiği vurgulandı. FETÖ’nün kurum içerisindeki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra da bu kurumun personel, teknik, araç ve gereçlerinin örgütsel operasyonlarının ana aracı olarak kullanıldığı belirtildi.
TALİMATLA YAPILDI
Müştekiler Deniz Baykal ile bazı MHP’li yöneticilere yönelik eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi özellikleriyle birbirleriyle benzer nitelikte olduğu ifade edilerek, şüphelilerden Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan hakkında kamuoyunda “böcek davası” olarak bilinen davanın açıldığı kaydedildi. Devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ’nün bu amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile “kaset kumpasları” denilen operasyonları gerçekleştirdiği bildirildi. Kaset kumpasının şüphelilerden örgüt lideri Fetullah Gülen’in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek gerçekleştiği tespitine yer verildi.
ETKİN KATILIM VAR
İddianamede, “Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ’nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Fetullah Gülen’in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır” denildi.
118 ŞÜPHELiDE BYLOCK VAR
İddianamede, müştekiler Deniz Baykal, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Ümit Şafak, Osman Çakır, Mehmet Ekici, Bülent Dinmez, Ahmet Deniz Bölükbaşı ve İhsan Barutçu’ya yönelik eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi özellikleriyle birbirlerine benzer nitelikte olduğunun altı çizildi. İddianamede, şüpheliler tarafından, söz konusu eylemler kapsamında 24 mağdur/müştekiye yönelik, 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı tespitine yer verildi. Soruşturmaya konu eylemlere katıldığı belirlenen 171 şüpheliden 151›inin FETÖ mensubu olduğu, 164›ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtildi. Emniyet istihbarat birimlerinde görev yapan 164 şüpheliden 145’inin FETÖ üyesi olduğu, 118’inin ByLock’u kullandığı tespit edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.