Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye gelecek
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Türkiye'ye gelecek.
- AA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Al Sani yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Al Sani arasında ziyaret kapsamında gerçekleşecek görüşmelerde, Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
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