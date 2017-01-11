Katil İstanbul’da hücrede saklanıyor

Reina soruşturmasında ele geçen bulgular, tetitkçi Abdulgadir Masharipov’un hala İstanbul’da olduğu ihtimalini güçlendirdi. Masharipov’un mobese yüz tanıma sistemine ve teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı, telefon veya internet kullanmayarak bir hücre evinde saklandığı düşünülüyor. Polis, organizasyonu yapan kişinin ise DEAŞ’ın Soyhoddin kodlu emiri olduğunu belirledi.

ŞEYTAN ÜÇGENİ

Reina katliamında, bugüne kadar öne çıkan üç isim vardı: Katliamı yapan ‘Ebu Muhammed Horasani’ kod adlı Abdulgadir Masharipov, organizatörlerden Wushouerkare Abulizi ve İzmir’deki hücrelerde yakalanan Osman Nurtai Masharipov, Abulizi ve Nurtai’nin Konya-İstanbul-İzmir hattında katliam öncesinde çok sayıda telefon görüşmesi tespit edildi. Tetikçi Masharipov ile birlikte Reina saldırısında yardımcı veya gözcü olduğu düşünülen kişilerle birlikte araştırılırken, ele geçen bilgiler İzmir’de yakalanan hücrelerdeki isimlerin Reina’da olay gecesi bizzat yer almadığı ancak organizasyonda yer aldığı olasılığını güçlendirdi. Ele geçen bulgular, İzmir’deki DEAŞ hücresinin yedek katliamcılar olduğu yönünde. Tetikçi Masharipov’un yakalanması durumunda İzmir’deki hücrelerin Reina katliamında devreye girmesi planlanmış.

‘USTA SORGUCULAR’

İzmir›de yapılan operasyonda da yine Abulize’nin akrabalarının yer aldığı 3 DEAŞ hücresi ve o hücrelerde yer alan 6 erkek bulunuyor. Üzerinden kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı Yerlan Besbayev’in pasaportu çıkan ama isminin

Osman Nurtai olduğunu söyleyen DEAŞ’lı ile Abulizi ve tetikçi Masharipov arasında yoğun telefon trafiği yaşandığı belirlendi. Ama Nurtai’nin üzerinden çıkan kimliğin yanı sıra kendi beyanıyla “Benim adım soyadım” diye söylediği isim dahil verdiği tüm bilgiler asılsız çıktı. Üzerlerinden 40’ın üzerinde pasaport çıkan diğer tüm şüphelilerin de verdiği

bilgilerin asılsız çıktığı öğrenildi. Masharipov dahil tüm DEAŞ hücrelerini çökertebilmek için zamana karşı yarışan polis, DEAŞ’lıları çözebilmek için çapraz sorgu yöntemleri ve usta sorgucuları devreye soktu. İzmir polisi, Reina soruşturması kapsamında gözaltına alınan tüm DEAŞ şüphelilerinin aynı yerden, bir organizatörden talimat aldığını belirledi. Kod adı ‘Soyhoddin’ olan DEAŞ emiri, Reina’daki saldırıyı planlamış. Organizatör olarak adı geçen isimlerden Wushouerkare Abulizi isimli kişinin gerçekte olup olmadığı bile şüpheli.

DÖRDÜNCÜ İSİM

Abulizi’nin, İzmir’de yakalanan Nurtai olduğu olasılığı üzerinde bile duruluyor. Yetkililere göre DEAŞ’lıların, ender görünen karmaşık bir yapılanma ve profesyonellik içinde olması, yabancı istihbarat servislerinin işinde olduğu izlenimini güçlendiriyor.