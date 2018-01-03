Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984’te ilk saldırılarını düzenleyen bölücü terör örgütü PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

BEBEKLERİ KATLETTİ

PKK’nın, 1980 ve 1990’lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13’ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan’ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak hafızalara kazındı.

DERSHANEYE SALDIRI

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşam hakkı elinden alındı. Katliamlar çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, yüzlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere sonsuza dek sürecek yürek acısı yaşattı. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir dershanenin önünde 3 Ocak 2008’de PKK’lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 6’sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi. Hain saldırı, üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya’yı hayattan kopardı. Yedi eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı.

HAYALLERİ YIKTI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009’da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hakkari’de de 16 Eylül 2010’da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt’un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

SİVİLLERİ TARADI

Teröristler, 20 Eylül 2011’de 6 genç kızı hedef aldı. Zeynep Evin, arkadaşlarıyla otomobille gezerken teröristler araca ateş açtı. Otomobilde bulunan genç kızlardan 4’ü hayatını kaybetti.