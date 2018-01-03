Katil PKK
PKK’nın 34 yıllık kanlı tarihi çocuk, kadın ve yaşlı binlerce masumun ölümüyle dolu. Türkiye’ye hafızalardan silinmeyen acılar yaşatan örgüt, milyonlarca insanı da yerinden yurdundan etti.
Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984’te ilk saldırılarını düzenleyen bölücü terör örgütü PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.
BEBEKLERİ KATLETTİ
PKK’nın, 1980 ve 1990’lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13’ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan’ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak hafızalara kazındı.
DERSHANEYE SALDIRI
Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşam hakkı elinden alındı. Katliamlar çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, yüzlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere sonsuza dek sürecek yürek acısı yaşattı. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir dershanenin önünde 3 Ocak 2008’de PKK’lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 6’sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi. Hain saldırı, üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya’yı hayattan kopardı. Yedi eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı.
HAYALLERİ YIKTI
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009’da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hakkari’de de 16 Eylül 2010’da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt’un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
SİVİLLERİ TARADI
Teröristler, 20 Eylül 2011’de 6 genç kızı hedef aldı. Zeynep Evin, arkadaşlarıyla otomobille gezerken teröristler araca ateş açtı. Otomobilde bulunan genç kızlardan 4’ü hayatını kaybetti.
EĞİTİM VE HİZMETİ HEDEF ALDILAR
Mardin Derik Kaymakamlığı’nda 10 Kasım 2016’da PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit düştü. Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik silahlı saldırıda karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu. Teröristler, 16 Haziran 2017 günü de sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ı otomobilini kurşunladıktan sonra kaçırdı. Yılmaz’ın naaşı Tunceli’de 12 Temmuz 2017’de Pülümür Çayı’nın kenarında bulundu. Trabzon Maçka’da da 11 Ağustos 2017’de 16 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit ettiler.
SİYASİLERE SUİKAST
Hakkari Yüksekova’da 9 Mart 2017’de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan silahlı saldırı sonucu yaralandı. Murat Ayhan, kurtarılamadı. Diyarbakır’da 30 Haziran 2017’de AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Van’da 1 Temmuz 2017’de AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şırnak Yeşilyuva Mahallesi’nde 31 Ağustos 2017’de AK Parti’den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde katledildi. Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993’te yol kesen teröristler 33 silahsız askeri şehit etti.
ÇOCUKLARI KATLETTİLER
HDP’nin 6 Ekim 2014’te yaptığı çağrının ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında 2 polis şehit düştü, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ve 139 polis yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Kurban Bayramı’nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu.
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