Katilin baðlantýlarý 4 þifreli telefonda

Rus elçi Karlov’u katleden katilin baðlantýlarýný deþifre edecek cep telefonunda 4 ayrý þifre bulundu. Ankara polisi 120 kiþilik ekip kurdu. Suikastçýnýn Rus elçiliðinde köstebeði olup olmadýðý da araþtýrýlýyor.

Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altýntaþ’ýn cep telefonunda 4 ayrý þifre çýktý. Katilin baðlantýlarýnýn belirlenmesini saðlayacak cep telefonundaki þifreleri çözme çalýþmalarý sürerken, teröristin HTS kayýtlarý ve hesap hareketleri de inceleniyor.

KÖSTEBEK ÝNCELEMESÝ

Karlov Suikastý soruþturmasý, Ankara Anayasal Düzene Karþý Ýþlenen Suçlar Bürosu ve Moskova’dan gelen 18 kiþilik Rus heyetince ortak yürütülüyor. Ankara Emniyet Müdürlüðü bünyesinde Terörle Mücadele ve Ýstihbarat þubelerinde görevli 120 kiþilik ekibin görevlendirildiði öðrenildi.

Türkiye ile Rusya yetkili makamlarýnýn “Minnesota Protokolü” çerçevesinde birlikte yürüttüðü soruþturmanýn, tam bir uyum ve iþ birliði içinde sürdürüldüðü belirtiliyor. Soruþturmada þu anda aralarýnda polislerin de bulunduðu 13 þüpheli gözaltýnda bulunuyor. Saldýrganýn cep telefonunun, HTS kayýtlarýnýn ve hesap hareketlerinin de incelendiði soruþturmada, Rusya’nýn Ankara Büyükelçiliðinde çalýþanlarýn Altýntaþ’a bilgi verip vermediði de araþtýrýlýyor. Ýlk bilgilere göre, Altýntaþ’ýn emniyetteki FETÖ’cülerin desteðiyle teþkilata girdiði, emniyet içindeki örgütün mensuplarýyla hareket ettiði üzerinde duruluyor. “Ýçine kapanýk”, “anti sosyal kiþilik bozukluðu” bulunduðu tahmin edilen saldýrgan Altýntaþ’ýn olay günü ya da hayatýnýn diðer dönemlerinde ilaç veya baþka madde kullanýp kullanmadýðý da araþtýrýlýyor.

FETÖ BAÐLANTILARI

Saldýrganýn FETÖ baðlantýsýný araþtýran savcýlýk, Altýntaþ’ý polis olmasý konusunda yönlendiren kiþinin gözaltýnda bulunan dayýsý Hasan Furuncu olduðu, Furuncu’nun da daha önce FETÖ’den gözaltýna alýndýðýný saptadý. Ayrýca polis okuluna giriþte, Altýntaþ’a FETÖ baðlantýsý olduðu gerekçesiyle meslekten men edilen kiþilerin yardým ettiði ortaya çýktý. Polis okulunda yakýn iliþki kurduðu kiþilerden bazýlarýnýn da FETÖ soruþturmasýnda gözaltýna alýndýðý belirtildi.