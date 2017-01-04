Katliam emrini veren yakalandı

Reina’da katliam yapan Ebu Horasani kod adlı katil aranırken, İzmir’de düzenlenen operasyonda saldırı emrini verdiği iddia edilen DEAŞ’ın sözde emiri Yusuf Akkot gözaltına alındı. Akkort’un yanı sıra örgütün canlı bomba eylemi yapmaya hazırlandığı belirlenen üç hücresi çökertildi. Horasani ile bağlantısı da belirlenen Osman Nurtai’nin üzerinden, kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı Yerlan Besbayev’in pasaportu çıktı. İzmir’de düzenlenen operasyonda, Reina saldırısıyla bağlantılı olan ve olaydan sonra Konya’da kaldıkları evden kaçtıkları belirlenen Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu 20’si çocuk, 11’i kadın toplam 40 kişi gözaltı alındı.

Şüphelilerin, Reina katliamı sonrasında Konya’dan İzmir’e kaçtıkları belirlendi. İzmir’de gözaltına alınan 3 ailenin bir kısmının İstanbul’daki saldırından önce, bir kısmını ise hemen sonrasında İzmir’e geldiği ve 2’si Buca, biri Bornova’da olmak üzere üç ev tuttukları belirlendi. Bornova’daki hücre evinin kapısının patlayıcı kullanılarak açılabildiği de öğrenildi.

BOMBACI VE SUİKASTÇI

Şüphelilerden beşinin DEAŞ’ın tetikçi ve canlı bombası olduğundan şüphelenildiği kaydedildi. Konya’daki adreslerde yapılan aramada, canlı bomba yelekleri ve olası terör saldırısına dair Ankara-İstanbul hızlı tren hattına ilişkin krokiler bulundu. İzmir’deki adreslerde ise çoğunluğu sahte farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, çatışma bölgelerinde kullanılan palaska, 2 kütüklük, 1 bel aparatı, 1 GPS, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, 15 adet yabancı uyruklulara verilen sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Bazı malzemelerin Amerika menşeli olması dikkat çekti.

Reina teröristinin kod adının Ebu Horasani olduğu, saldırı emrini örgütün sözde emiri Yusuf Akkot’un verdiği iddia edildi. Gözaltına alınan ve Reina tetikçisi ile bağlantısı belirlenen Osman Nurtai’nin üzerinden, kırmızı bültenle aranan DEAŞ emiri Yerlan Besbayev’in pasaportu çıktı. Besbayev, Suriye’deki birçok DEAŞ eyleminin sorumlusu olarak aranıyor. Nurtai, pasaport için ‘Sokakta buldum’ şeklinde savunma yaptı.

41 pasaport bulundu

41 pasaportun bulunduğu operasyonda keskin nişancı tüfeklerine ait dürbünler, hücum yelekleri, tepe lambaları da ele geçirildi. Katille bağlantısı belirlenen Osman Nurtai’nin üzerinden de, kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı Yerlan Besbayev’in pasaportu çıktı.