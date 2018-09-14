Kazakistan’la beş anlaşma imzalandı 

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, baş başa görüşmeleri ve katıldıkları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına ‘Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Aksakalım’ diyerek, başlayan Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan arasındaki YDSK Toplantısı’nın üçüncüsü vesilesiyle bir araya geldikleri Nazarbayev ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

SAMİMİ DEĞERLENDİRME

“Türk dünyasının Aksakalı’na bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, YSDK’nın ikincisinin 2015’te Kazakistan’da düzenlendiğini hatırlattı. Erdoğan, Nazarbayev ile Kırgızistan’daki Türk Konseyi 6. Zirvesi dolayısıyla 3 Eylül’de bir araya geldiklerini hatırlatarak, bugün gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde ikili gündemlerindeki tüm konuları samimi şekilde değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti. Son derece kapsamlı ve verimli istişareler yaptıklarını aktaran Erdoğan, ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında 5 belgenin de akdedildiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, önceki gün Ankara’da toplanan Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü 2 milyar dolara yaklaşan 20’den fazla belgenin, iki ülkenin ilgili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandığını vurguladı.

FETÖ’DE FİKİR ALIŞVERİŞİ

“Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda bir fikri alışverişi yaptık” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ve ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm vecheleriyle ele alma fırsatımız oldu.”

KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZ VAR

İki ülke ilişkilerinin her alanda mükemmel düzeye ulaşması için önümüzdeki dönemde çabaların daha da yoğunlaştıracağına işaret eden Erdoğan, “Kazakistan ile ikili iş birliğimizin yanında, Türk Konseyi’nin çalışmalarına da katkıda bulunma hususunda mutabakatımızı bir kez daha teyit ettik” dedi. Başkan Erdoğan, ata yurdu Kazakistan’dan gelerek kendilerini şereflendiren Nazarbayev ve heyetine şahsı ve heyeti adına şükranlarını ifade ederek, “Derin ve köklü geçmişimizden güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlenerek taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

2 MİLYAR $’LIK İMZA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise, genel itibari ile ziyareti çerçevesinde yaklaşık 2 milyar dolarlık projelere imza attıkları bilgisini vererek, “Ben bu iş birliğinden memnuniyet duyuyorum. İki ülke arasında bulunan ilişkileri genişletmek ilk amacımız Bu iş birliğimizi daha da geliştirmeye hazırız” şeklinde konuştu.