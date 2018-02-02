Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay'ını düzenleyecek olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte partilileri selamlayacak.
Cumhuriyet Halk Partisi, yarın ve Pazar günü 36. Olağan Kurultay'ını düzenleyecek.
KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ
Bu kurultayda konsept değişikliğine gittiklerini aktaran Bingöl, delegelerin salonun orta alanına, basın mensuplarının ise tribünde hazırlanan alana alınacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLU, AK PARTİ'NİN İZİNDE
Kurultay'ın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda yapılan konsept değişikliği Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP için bir ilk olacak. Öyle ki Kılıçdaroğlu, önceki kurultaylarda salona girdikten sonra zemin hizasında partilileri selamlıyor ve yerine oturuyordu. Ancak bu kurultayda kurulan platform akıllara AK Parti kongrelerini getirdi.
Çünkü AK Parti kongrelerinde tüm genel başkanlar eşleriyle birlikte kurulan platformda tur atarak partilileri selamlıyordu.
Kaynak: Ensonhaber
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