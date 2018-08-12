Kendi göbeğimizi keseriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da, selde yıkılan Cevizdere Köprüsü’nü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Ünye Kaymakamlığında brifinge katıldıktan sonra Ünye Cumhuriyet Meydanında halka hitap eden Erdoğan, konuşmasına Ordu’da yaşanan sel felaketine değinerek başladı. En kısa sürede yaraların sarılarak, köprü ve yolların yapılacağını belirten Erdoğan, “Sel felaketinin ardından valimiz ve diğer yetkililer, sürekli olarak bu felaket bölgesinde çalışmaları takip edip, bana rapor ettiler. Ben de bugün bizzat gelerek, çalışmaların gerçekleştiği noktayı göreyim istedim. Bir şehidimiz var, birkaç yaralımız var. Şehidimizi rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz kaza ve kadere inanıyoruz, bizim imanımızın gereğidir. Ordu’da yaşanan felaket, Rize’de ve Trabzon’da da yaşandı, bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz. İnşallah bu köprüyü 3-4 ayda yapacağız” dedi.

SÜRATLE BİTİRECEĞİZ

Erdoğan, “1960 yılında o zamanların imkanı ile yapılmış. Biz de yandaki köprüyü başarılı bir şekilde yaptık. Onda bir şey yok ne yazık ki diğeri yıkıldı. Bakanlarımızın tespiti ile alışılmış bir ihale ile değil hemen süratle inşallah hemen bitireceğiz. Bunun dışında 7-8 tane daha bağlantı yollarında köprücükler var. Onların da talimatını verdik. Bu süre içerisinde o köprüleri de farklı firmalara vererek, bu süre içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz şu; bu millet azizdir. Bu millet güçlüdür, inançlıdır ve evvel Allah bu millet düştüğü yerden kuvvetli kalkar. Kırma işlemi devam ediyor tabelalar söküldü. İnşallah bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek, 3-4 ay içerisinde diğerleri ile birlikte yapılacak” diye konuştu.

BİZİM ALLAH’IMIZ VAR

Başkan Erdoğan, Amerika’nın uygulamaya çalıştığı politikaya işaret ederek, vatandaşlara dolar ve eurolarını bozdurmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Tıraş edilen sakal, çok daha güçlü çıkar. Gerek fındıkları, burada zarara uğrayan, barınakları ve evleri zarara uğrayan kim varsa, valiliğimiz bütün hasar tespitlerini yapmak sureti ile inşallah sizlere ödenecektir. Devletimiz bu konuda güçlüdür. ‘Eyvah dolar yok’ demeyin, bizim bu işimizin dolarla işimiz yok. Onların doları varsa, Bizim Allah’ımız var. Diyorum ki; yastığınızın altında dolar ve eurolar varsa çıkartın. Hemen bunları bankalara vererek, TL’ye çevirin ve en önemlisi istiklal ve istikbal savaşını verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor” şeklinde konuştu.

HAVADAN İNCELEDİ