Kendi göbeğimizi keseriz
Başkan Erdoğan, ekonomi üzerinden Türkiye’nin bağımsızlığını hedef alan ABD’ye seslendi: Tek taraflı ve saygısız adımlar sürerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da, selde yıkılan Cevizdere Köprüsü’nü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Ünye Kaymakamlığında brifinge katıldıktan sonra Ünye Cumhuriyet Meydanında halka hitap eden Erdoğan, konuşmasına Ordu’da yaşanan sel felaketine değinerek başladı. En kısa sürede yaraların sarılarak, köprü ve yolların yapılacağını belirten Erdoğan, “Sel felaketinin ardından valimiz ve diğer yetkililer, sürekli olarak bu felaket bölgesinde çalışmaları takip edip, bana rapor ettiler. Ben de bugün bizzat gelerek, çalışmaların gerçekleştiği noktayı göreyim istedim. Bir şehidimiz var, birkaç yaralımız var. Şehidimizi rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz kaza ve kadere inanıyoruz, bizim imanımızın gereğidir. Ordu’da yaşanan felaket, Rize’de ve Trabzon’da da yaşandı, bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz. İnşallah bu köprüyü 3-4 ayda yapacağız” dedi.
SÜRATLE BİTİRECEĞİZ
Erdoğan, “1960 yılında o zamanların imkanı ile yapılmış. Biz de yandaki köprüyü başarılı bir şekilde yaptık. Onda bir şey yok ne yazık ki diğeri yıkıldı. Bakanlarımızın tespiti ile alışılmış bir ihale ile değil hemen süratle inşallah hemen bitireceğiz. Bunun dışında 7-8 tane daha bağlantı yollarında köprücükler var. Onların da talimatını verdik. Bu süre içerisinde o köprüleri de farklı firmalara vererek, bu süre içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz şu; bu millet azizdir. Bu millet güçlüdür, inançlıdır ve evvel Allah bu millet düştüğü yerden kuvvetli kalkar. Kırma işlemi devam ediyor tabelalar söküldü. İnşallah bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek, 3-4 ay içerisinde diğerleri ile birlikte yapılacak” diye konuştu.
BİZİM ALLAH’IMIZ VAR
Başkan Erdoğan, Amerika’nın uygulamaya çalıştığı politikaya işaret ederek, vatandaşlara dolar ve eurolarını bozdurmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Tıraş edilen sakal, çok daha güçlü çıkar. Gerek fındıkları, burada zarara uğrayan, barınakları ve evleri zarara uğrayan kim varsa, valiliğimiz bütün hasar tespitlerini yapmak sureti ile inşallah sizlere ödenecektir. Devletimiz bu konuda güçlüdür. ‘Eyvah dolar yok’ demeyin, bizim bu işimizin dolarla işimiz yok. Onların doları varsa, Bizim Allah’ımız var. Diyorum ki; yastığınızın altında dolar ve eurolar varsa çıkartın. Hemen bunları bankalara vererek, TL’ye çevirin ve en önemlisi istiklal ve istikbal savaşını verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor” şeklinde konuştu.
HAVADAN İNCELEDİ
Başkan Erdoğan, Ordu’da sel felaketinin yaşandığı yerleri havadan inceledi.
Erdoğan, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki ulaşımı sağlayan ve çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü’nde de incelemelerde bulundu.
TEK MÜTTEFİKLERİ DOLAR
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD’nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, “İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum işe yaramayacaktır” dedi.
Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur.”
TEHDİT DİLİ İLE YOLA GETİREMEZSİN
Türkiye 'yi tehdit yolu ile asla yola getiremeyeceklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Biz, hukuk fiilinden anlarız, haktan anlarız. Böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler, hak ve hukuk neyse, bunun gereğini yaparız. Tehdide gelince onun gereğini de yaparız. Onu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz, senin olsun verme. Bizde olan bize yeter. Bazıları korkuyor halimiz ne olacak diye. Biz neleri gördük. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar borcumuz yok muydu? 2013’te biz bunu sıfırlamadık mı? Demek ki biz düştüğümüz yerden evvel Allah kalkarız. Dün kalktık yarın da kalkarız. Yeter ki milletimiz ayakta dursun. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka hiçbir yerde asla eğilmeyiz.”
ADALETİN GEREĞİ NEYSE O OLUR
Konuşmasının devamında Amerika’ya seslenen Başkan Erdoğan, “Yazık, siz NATO’daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var. Bunların konumu hiçbir şey ile değişmez. Bizim şu ana kadar duruşumuz ne ise bundan sonra da o olacak. Adaletin gereği neyse o olur. Bugüne kadar adalette taviz vermedik, vermeyeceğiz. Ne olur bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun. Hep birlikte Türkiye olun. Sizler bizlere 24 Haziran’da verdiğiniz desteği ve bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığına getir diniz ve Türkiye bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüşüm ile birlikte yeni yolda farklı yürüyoruz. Mart seçimlerimi unutmayın, ben size de bu kardeşinize inanın. Ben sizin dualarınıza her zaman muhtacım.”
ORTADA KRİZE GİREN BİR ÜLKE YOK
Rize’de halka seslenen Başkan Erdoğan vatandaşlara, “Hiç endişe etmeyin her alanda daha güzel şeyler olacak’’ dedi. 24 Haziran’ın ardından yeni bir dönem başladığını belirten Erdoğan, “Parlamenter sistem sona erdi, Başkanlık Sistemi ikame edildi. Bu kararı siz verdiniz. Şimdi bu yolda yürüyoruz. Yeni dönemin adımlarını farklı atacağız. Türkiye’mizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. ABD bize İHA vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi SİHA’ları da üretiyoruz. Ne oldu bize silah vermiyordu ABD? Biz kendimiz yaptık. Stratejik ortak ya. Bizi ev sahibi yaptılar. Artık üreten bir Türkiye var. Biz şimdi tüketmenin yanında üreten olma yolundayız. Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin” dedi.
KILIÇDAROĞLU’NA SERT SÖZLER
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında Kılıçdaroğlu’na “Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hala koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronları ile hareket ediyorsun, sana oradan bir şey mi gelecek? Biz yolumuza kararlılık ile devam edeceğiz. Cevaplarını yine vereceğiz. ”Erdoğan, Avrupa’ya da seslenerek, ‘’Avrupalı ülkeler de bu dolar tehdidinden çıkmak istiyorsa onlarla da bunu yapmaya hazırız” dedi.
YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Başkan Erdoğan, “Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok. Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz. Benim işadamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. Ben bu vesile ile Bahçeli’ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millilik. Hedef ve istikamet aynı olunca konuştuklarınız uyuşuyor, örtüşüyor. Ülkemiz bu oyunun sarmalından en kısa sürede çıkacaktır. Bu oyundan çıkışın yolu üretimdir, faizi minimize etmektir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Ne yaparsanız yapın, ekonomideki hedeflerimizi gerçekleştirmekten geri durmayacağız. Terörle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Irak ve Suriye politikamızdan geri adım atmayacağız. Bayrağımızın dalgalanmasına engel olamayacaksınız” diye konuştu.
Endonezya Cumhurbaşkanına taziye telefonu
Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.
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