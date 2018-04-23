‘Kendi partisine ihanet eden karaktersizler’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasi çarklarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu önceki gün siyasi rakibinin, kanunu arkadan dolanarak, TBMM’ de grup kurması için 15 milletvekilini istifa ettirdi. Ardından bu milletvekilleri İYİ Parti’ye katılarak TBMM’de grup kurmasını sağladı. Siyasi etik kurallarına aykırı bu tutum, CHP tabanı başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki aldı.

SÖZLERİNDEN ÇARK ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Haziran 2016’da Habertürk TV’de katıldığı bir programda, milletvekili transferlerini ağır şekilde eleştirdiği ortaya çıktı. Meral Akşener’in başını çektiği bazı isimlerin MHP’yi kurultay yapmaya zorladığı bir dönemde Kılıçdaroğlu, “AKP milletvekili transferi arayışında” iddiasını ortaya attı. Programda yaptığı konuşmada şöyle dedi: “MHP içindeki bu çalkantılardan 15 - 16 milletvekilinin AKP’ye transfer edileceği şeklinde bir duyum da var. Ve bu duyum sadece benim duyumum değil, bu pek çok çevrede yaygın olarak da konuşuluyor. Böyle bir karakterde, yani bu karakterde milletvekili çıkar mı inanmak istemiyorum. Kendi partisine ihanet eden, kendi seçmenine ihanet eden karakterde bir milletvekili grubunun, hele bu boyutta çıkacağını şahsen düşünmüyorum.”

İTTİFAK... ASLA VE KAT’A...

Benzer tutumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de gösterdiği belirlendi. Meral Akşener, Mart 2018’de yaptığı konuşmada 100 bin imza ile aday olacağını söylerken, ‘’Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız’’ dedi. Akşener,“Biz ne çıkar, ne çukur, ne çipura, ne de yıkım ittifakı asla ve kat’a yapmayacağız. Şartlı şurtlu insanlarla el sıkışıp sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir ‘abidik gubidik’ işimiz olmayacak. Yüz bin imzayla çıkacağız yola. Yiğitleri de göreceğiz bakalım, yüz bin imzayla kimler yola çıkacak. Halep oradaysa arşın burada. Hep birlikte göreceğiz” dedi. Akşener, bu sözlerin üzerinden kısa bir süre geçmişken “abidik gubidik” diye tanımladığı şeyleri yapmaya başladı.