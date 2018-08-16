Kenetlenme zamanı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de düzenlenen Hac Organizasyonu Bilgilendirme toplantısında bir konuşma yaptı. Vahyin ve tarihin merkezinde, geçmiş ve geleceğin buluştuğu bir yerde bulunduklarını belirten Erbaş, “Hac, İslam’ın en kapsamlı ibadetidir. Yürekleri Allah ve Resulünün sevgisi ile yanıp tutuşan mü’minler için en büyük özlem, vuslat ve heyecan olan hac, mübarek bir yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimi, tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir” dedi.

İRŞAD İÇİN 1729 GÖREVLİ

Hazreti Peygamberin ‘Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir’ sözünü hatırlatan Erbaş, şunları söyledi: Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haccı irşad için önemli bir fırsat olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerimizden 57 kişilik özel bir irşat ekibi kurduk. 398 kadın irşat görevlimiz var. Yine 413 kafile başkanı ve bin 729 din görevlisi hocamızla irşad faaliyetlerine katkı sağlıyoruz. İnsanlık bugünlerde ırkçı emperyalizmin tasallutuyla küresel bir kuşatmaya maruz bırakıldı.

BİRLİK ZAMANI

Dünya kaynaklarının haksız ve insafsızca sömürüldüğünü belirten Erbaş sözlerini şöyle tamamladı: Zayıf gördüğü her coğrafyayı işgal edenler, şimdi ekonomiyi bir silah gibi kullanarak milletimizin üzerine geliyorlar. İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bugünler maddi ve manevi açıdan kenetlenme, fedakârlık, birlik zamanıdır. Biliyoruz ki devletimiz mazlumlara umut olduğu için zaman zaman zalimlerin hedefi oluyor. Buradan ifade etmeliyim ki hepimizin milli paramızı kullanmak, milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere yapılması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Elbette zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımıyla bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır.