PKK varlığı savaş ilanıdır

Irak’ta merkezi güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge’ye Kerkük kent merkezindeki “havalimanı, askeri üsler ve petrol kuyularını” teslim etmesi için yerel saatle 01.00’e kadar tanıdığı mühlet sona ermesine rağmen IKBY’den geri adım gelmeyince tansiyon yükseldi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kerkük’ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi’nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, gece herhangi bir çatışmanın meydana gelmediğini ancak Haşdi Şabi’nin 10 metrelik mesafede konuşlandıkları bölgeye çok sayıda askeri sevkiyat yaptıklarını belirtti. Selim, “Dün geç saatlere kadar askeri sevkiyat yoktu ancak bu sabah yaklaşık 200 hummer ile karşımıza geçtiler. Israrla Kerkük’e girmek istediklerini belirttiler” dedi. Haşdi Şabi Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, “Peşmerge’ye saldırı emri almadıkları ve bu yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu” söyledi.

İKİ NOKTADALAR

Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Temsilcisi Kawe Perwez de Haşdi Şabi’nin Türkmen ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Askeri Mahallesi’ndeki iki noktaya konuşlandığını kaydetti. Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesi Kerkük kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafede yer alıyor.

KRİTİK TOPLANTI

Kritik saatlerde Süleymaniye’de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Kürt asıllı Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleriyle Süleymaniye’nin Dokan ilçesindeki bir otelde bir araya geldi. Toplantıya, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Celal Talabani’nin eşi Heroxan Talabani ve IKYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul gibi önemli isimlerde katıldı.

ÖNKOŞUL İSTEMEDİLER

Toplantı sonrası Mesut Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hewrami, “Bölgedeli mevcut açmaza barışçıl bir çözüm getirmeye hazırız. Askeri seçeneği reddediyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız. IKDP/IKYB referandum sonuçlarını geçersiz sayılması için yapılan tüm talepleri reddeder. Önkoşulları reddeder” açıklamasını yaptı.

MGK BARZANİ’Yİ UYARDI

Bağdat’ta ise Başbakan İbadi Milli Güven Kurulu’nu (MGK) topladı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Kerkük’te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıyoruz. Kerkük’te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK’yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır” ifadelerine yer verildi.

HEDEFLERİ İÇ SAVAŞ

IKBY’ye bağlı güçlerin, bölge sınırları dışında riski tırmandırma ve provokasyon eyleminde bulunduğu, bunun amacının ise etnik temelli devlet kurmak için ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “IKBY silahlı güçleri tehdit oluşturuyor. Kürt bölgeleri dışındaki vatandaşları göç ettiriyor ve sığınmacıların evlerine geri dönmesini engelliyor. Bu da ülkenin demografisini değiştirme çabasıdır ve Irak’ı kanlı çatışmalara götürür.” IKBY ise Kerkük’te PKK varlığının olmadığını iddia etti.