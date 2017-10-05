Kerkük ve Musul için gereken adımı atarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı…

MUTABIK KALDIK: Ruhani’yle Irak ve Suriye’yi de görüştük. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) aldığı kararı, üçlü mekanizma ile görüşme konusunda mutabık kaldık.

SAĞINDA SOLUNDA FRANSIZ: Fotoğrafa bakıyorsunuz, sağında eski Fransız bakan Bernard Kouchner’i, solunda Fransız yazar Bernard Henry-Levy. Herhalde bunlardan alıyor gücü. Bu adamın attığı adım, Kürtlerin geleceğini kurtarmaya yönelik adım değildir. Hesabi bir adımdır. Bedelini ödeyecekler.

KATALONYA AÇIKLAMASI YOK: O fotoğrafta onunla beraber poz verenlerin hiçbiri Katalonya’yla ilgili açıklama yapmadılar. Katalonya’yla ilgili yok ama Kuzey Irak olunca var. Orada Müslümanlar olduğu için böyle bir adımı atmaya kalkabiliyorlar.

MEZHEP FARKLI, DEĞERLER AYNI: (Basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı ile son derece olumlu görüntü vardı, karşılıklı güven tesis ediliyor mu?) Türkiye ve İran, mezhebi farklılıkları olsa da, aynı değerlerin sahibi olan iki ülkedir. Aslında Kasr-ı Şirin Antlaşması’ndan bu yana aramızda hiçbir ciddi sorun yaşanmamıştır. Zaman zaman görüş farklılıkları olsa da, ciddi bir sıkıntı yok. İkili münasebetlerimizi çok daha iyi noktaya çekmemiz lazım.

BARZANİ VAZGEÇMELİ: (Neticede ne olacak? Türkiye ne bekliyor?) Netice, Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler. Zaten yaptıkları işin hiçbir hukuki zemini yok. Uluslararası hukuka zaten aykırı. Federal parlamentodan bunun geçmesi lazım; bunun federal parlamentodan onay alamayacağı da zaten kesin. Irak merkezi hükümeti bunu resmen açıkladı da. Meşhur bir söz vardır ya: Makaram sarı bağlar kız söyler gelin oynar. Bunların hali bu.

YANLIŞ OLUR: (Alt seviyede olsa IKYB ile temas var mı?) Bizim o tür bir temas gayretimiz yanlış olur.

SEVİYE ÖNEMLİ: (Peki onlardan bir temas talebi var mı?) Onlardan talebin hangi seviyede geleceği önemli.

SADECE İSRAİL DESTEKLİYOR: (Barzani hangi adımı atarsa Türkiye’yi tatmin eder?) Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. IKYB’nin yaptığı işe İsrail dışında kimseden destek bile yok.

İÇERİDE BİZ, DIŞARIDA RUSYA: (Suriye’yi de içine alan stratejik işbirliği olabilir mi?) Putin Türkiye’deydi. Üçlü mekanizmayı nasıl çalıştıracağımızı görüştük. Çatışmasızlık bölgesinin sınırları konusunda, içeride ve dışarıda, görev paylaşımı yapıldı. Dışarıyı Rusya, içeriyi Türkiye güvence altına alacak. Cerablus’ta Rai’de bunu nasıl başardıysak, oraya 100 bin insan geri döndüyse, aynı adımlar İdlip’te de atılacak. TSK İdlip sınırları içinde, Rusya ordusu sınırların dışında görev yapacak.

VERDİLER GAZI: (Sözünü ettiğiniz yazarlardan biri, bölgedeki Kürtlerin İsrail’in 1948’deki durumunu yaşadıklarını iddia ediyordu. Dolayısıyla uzun vadede sınırımızda bir İsrail türü bir proje söz konusu olabilir mi?) Biz ne dedik daha önce? Güneyimizde bir terör koridoru oluşturmayacağız! Orada bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun ilki Suriye’nin kuzeyi. Bunu biz ABD’ye de söyledik. Trump’la açık konuştuk. Güneyimizde öyle bir şey olursa kesin müdahale ederiz dedik. Şu anda aynı şey Kuzey Irak için de geçerlidir. Oradaki yerel yönetim ne oldu da böyle bir şeyin içine girdi? Muhtemelen, verdiler gazı o da bu yola girdi.

KERKÜK’TE İŞGALCİLER: (Kriz Kerkük odaklı bir zemine çekilmek mi isteniyor?) Kerkük çok hassas. IKYB de Kerkük’le ilgili olarak burası benim havası oluşturmak istedi. Halbuki oralar özellikli bölgelerdir. Dolayısıyla, orada hiç kimse, ‘Burası benimdir’ havasına giremez. Orada bir defa Türkmenler var. Fakat biz o veya bunun şeysi derdinde değiliz. Biz diyoruz ki: Orada kimler yaşıyorsa biz onların hukukunu koruyalım. Ama iyi biliyoruz ki Kürtlerin orada hiçbir hukuku yok. Onlar aslında şu anda orada işgalci konumundalar.

GEREKEN ADIMLAR ATILACAK: Ellerinde güç var, o gücü kullanarak Kerkük’e hep girme gayreti içinde oldular. Ama şu anda merkezi yönetim Kerkük’e yönelik gerekli adımları atacak. Irak, İran’la görüşmelerimiz sürüyor. Atılması gereken adımlar neyse atılacak. Kerkük için de atacağız, Musul için de atacağız. Biz oralarda yaşayanların, oraların gerçek sahiplerinin yanında olacağız.

SINIRLAR KORUNSUN: (Mevcut ortamdan istifadeyle, Irak merkezi yönetimiyle de konuşmak suretiyle, terörle mücadele açısından, daha kontrol edilebilir hale gelmesi için, sınırın dağların öbür tarafına uzatılması gündeme gelebilir mi?) Biz şu anda mevcut sınırların korunması gayreti içindeyiz. Biz bu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız.

AB BİZİM AHIMIZI ALDIL MEÇHULE GİDİYOR: (Avrupa Birliği çöküş sürecinde mi?) Avrupa Birliği şu anda çok ciddi sancılar yaşıyor. Şu anda meçhul bir yere doğru gidiyor. Çünkü bizim ahımızı aldılar. Onun için iflah olmazlar. Bakın Hollanda’da hala hükümet kurulamadı. Başta yabancı düşmanlığı, İslamofobi olmak üzere sorunlar çözüm bekliyor.

MİNDERDEN KAÇMAYIZ: (Almanya ekseninde Türkiye’nin AB sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?) Avrupa Birliği konusunda bizim tavrımız belli. Biz ne dedik? Minderden kaçan biz olmayacağız. Biz sabırlıyız.

PARTİMİZ BİR DAVADIR

(Yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda, “İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez” dediniz. Belli bir rutinle mi ilerleyecek istifalar?) Biz, sıradan bir parti değiliz. Partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Tabii bunları farklı yere çekme gayretine girenler de oluyor. Tabii partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Biz bu yolları denemek istemiyoruz. Görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir.

İSTİFA ETGÖREV AL

Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

AKŞENER YANITI: (Meral Akşener’in milliyetçi tabanda belli bir hareket getireceği iddialarına ne diyorsunuz?) Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok.

KARARI BİZ VERİRİZ

(Kuzey Irak’la ilgili olarak Putin diyor ki: Biz vanaların kapatılmasına karşıyız, zira böyle bir yola giderse bu petrol fiyatlarının yükselmesine neden olur.) Petrol fiyatları yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Putin yükselmesini istemiyor mu petrol fiyatlarının? O latife yapmıştır. (Gülüşmeler). Bölgede onun (vanaları kapatmanın) kararı verilecekse, onu bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte biz vereceğiz kararı.

İRAN BASINI: SERT ÖNLEMLER ALINACAK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran ziyareti İran basınında manşetlerde geniş yer buldu. İran basınındaki yorumlarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ardından giriştiği işbirliği olumlu karşılandı. Reformcu kanadın önde gelen gazetelerinden İtimat, Erdoğan’ın ziyaretini “Eski rakiplerin birliği” diye tanımladı. Reformcu kanadın en önemli gazetelerinden Şark’ın manşetindeki başlıkta “Irak Kürt bölgesine karşı daha sert önlemler alınacak” denirken, reformcu eski diplomat Ali Hürrrem «İran ve Türkiye Ortadoğu›yu daha fazla istikrarsızlıktan kurtarmak için işbirliği ve Bağdat›ın yetersiz kaldığı yerlerde devreye girmeli ki böylece İsrail bu durumdan fayda sağlamamalı» değerlendirmesini yaptı.