Kerkük’e ortak operasyon mu
Türkiye’nin kabul etmediği bağımsızlık referandumunun devamında Kuzey Irak yönetimine karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda Bağdat yönetimi ile koordineli çalışan Türkiye ve İran’ın belirleyeceği ortak tavır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Tahran’a yapacağı kritik ziyarette bir kez daha masaya yatırılacak.
- ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
KOORDİNASYON
Hem Bağdat yönetimi, hem Türkiye, hem de İran’ın ortak hassasiyeti, Türkmen kenti Kerkük’te yaşanacak gelişmeler oluşturuyor. Türkiye ve Irak yönetimi ile birlikte ortak koordinasyon ile yürütme konusunda İran’la yürütülecek görüşmeler de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı Tahran ziyareti sırasında ortaya konacak. Bundan önce İran Genelkurmay Başkanı’nın Ankara ziyaretiyle başlayan İran-Türkiye yakınlaşması, bu ziyaretten sonra gerçekleştirilen karşılıklı görüşmelerle sürdürüldü.
MÜDAHALE PLANI
Türkiye’nin hassasiyetle yaklaştığı Kerkük’le ilgili İran ve Bağdat yönetiminin de benzer hassasiyeti taşımaları nedeniyle, Kerkük’te Türkmenlere karşı yönetim tarafından uygulanabilecek bir baskı veya çatışma ortamının körüklenmesi durumunda ortak bir müdahale planının da değerlendirilebileceği ifade ediliyor.
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