Kesintisiz demokrasiden geri dönüş yok

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Programda konuşan Yıldırım, şunları kaydetti: “Büyük zafere, 24 Haziran’a hazır mısınız? Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran’da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara’yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız? Gençler işi bitirmiş. AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteğiyle, yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran’da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı, heyecanı, alın teri var. Bu hareket enerjisini gençlerden alıyor, sizlerden alıyor. ”

GÜÇLÜ TÜRKİYE

16 Nisan 2017 Referandumunun Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yıldırım, halk oylamasıyla milletin tarihi bir karar verdiğini söyledi. Türkiye’yi geleceğe taşıma yönünde yetersizliğinin artık tescil olan parlamenter sistemin terk edildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirildiğini anımsatan Yıldırım, “Bu kararı veren aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Güçlü yönetim, güçlü Türkiye demiştir. Parlamenter sistemde vesayet odakları her zaman hükümete ortak olmaya çalıştılar. Bazen darbe ile doğrudan, bazen de dolaylı olarak müdahalede bulundular. Bir gecede milletin, devletin ekonomisini batırdılar, yok ettiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar. Ancak 16 yıldır AK Parti olarak bir yandan milletimiz için ülkemiz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet ederken, Türkiye’yi 3 kat büyütürken diğer yandan da vesayet odaklarıyla amansız bir mücadele verdik. Parti kapatmaya, AK Parti’yi kapatmaya kalktılar. E-muhtıra verdiler, 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalktılar. En nihayet 15 Temmuz vuruşlarını yapmak istediler. Ama milletin adamı, halkın iktidarı ve milletin kendisi bu alçaklara hak ettiği dersi o gece hep birlikte verdik. ” şeklinde konuştu.

YENİKAPI RUHU İLE

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye siyasi sistemini daha güçlü yapacak yeni bir adımı attıklarını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran’da hayata geçireceğiz. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı Yenikapı’da milyonlar bir araya geldi ve Yenikapı ruhu hayata geçti. İşte o Yenikapı ruhuyla beraber Cumhur ittifakını da MHP ile birlikte gerçekleştirerek 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz.

DENGELİ DENETİM

Zorbaların kaybettiğini, demokrasinin, geleceğin kazandığını vurgulayan Yıldırım, “Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden bizi döndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek” dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi sistemi daha güçlü yapacak yeni bir adımı attıklarını belirten Yıldırım, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran’da hayata geçireceklerini bildirdi.