KHK'ler TBMM Genel Kurulunda yarın oylanacak

Genel Kurulda maddeleri kabul edilen KHK'ler şöyle:

- 680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 691 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

- Önergeler kabul edildi

KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergeleri kabul edildi.

Bu önergelerle, bu KHK'den önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı, ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

Genel Kurulda görüşülen KHK'lerin tümünün açık oylaması yarın yapılacak.

- Görüşmelerden

"Temel kanun" olarak görüşülen KHK'lerin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan silahların yerli sanayi tarafından sağlandığını duymanın memnuniyetini yaşadıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını düşündüklerini söyledi.

Teknoloji bağımlılığından kurtulmanın yolunun üretimden geçtiğini aktaran Günal, "Bence teknoloji transferlerine ilişkin düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Projelerin desteklenmesi, teşvik edilmesi önemli. Yeni gelişen teknolojilere bakarak biraz daha ileri gitmemiz lazım. Hedef 2023 denildi ve şurada az bir zaman kaldı. Hedefler doğrultusunda yüksek katma değerli ürünlere dönmemiz lazım. Kararları alıyoruz, öncelik veriyoruz ama uygulamada sıkıntı var." dedi.

- "KHK'lerin görüşülmesinin HDP adına hiçbir kıymeti yoktur"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, KHK'lerin ne getirdiği ya da ne götürdüğü konusunda çok fazla görüş belirttiklerini söyledi.

KHK'lerin Mecliste yeteri kadar tartışılmadığını öne süren Beştaş, şunları kaydetti:

"Burada tümüyle usule uygun bir görüşme var ve bu görüşmeler 18 ay sonra yapılıyor. Yapılan değişikliklerin herbiri binlerce ihlali içeriyor, binlerce can yakıyor. Biz ise düzenlemelere burada 10 dakika yorum yapabiliyoruz. Anayasa, asıl kanun koyucunun TBMM olduğunu söylüyor. Buradaki tartışmalar Anayasa'ya uymuyor. Usulen el kaldırıp indirmeyle kabul edilen kararnameler birçok olumsuzluğa neden oldu. Yapılan açıklamalarda, KHK mağduru yurttaşlara yargı yolunun açık olduğu belirtildi. Ancak yurttaşlar KHK'lerle içi boşaltılan, kararları tanınmayan yargıya gidecek. Anayasa Mahkemesinin bir hükmü var mı? Bence yok. Bu KHK'lerin burada bugün görüşülmesinin HDP adına hiçbir kıymeti yoktur. Hepsinin geri çekilmesi lazım."

- "İki başlı bir komuta zinciri yarattık"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise yayımlanan KHK'lerin çoğunluğunun TSK'ye yönelik olduğunu söyledi.

TSK'nin bir asırlık emir komuta sisteminin uzmanlara sorulmadan değiştirildiğini savunan Çiçek, "Şimdi aynı TSK'den Zeytin Dalı Harekatı için başarı istiyoruz. Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması yanlış olmuştur. Umarım bu yanlıştan dönülür. Kuvvet komutanlıklarının yeniden Genelkurmay Başkanlığına bağlanması ve emir komuta zincirinin bu yönde sağlanması şarttır. İki başlı bir komuta zinciri yarattık. Bu iki başlılığı ordudan kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Askeri okulların da yeniden eğitime açılmasını istediklerini belirten Çiçek, FETÖ'cülükle suçlanan 30-40 bin gencin üniformalarını geri istediğini dile getirdi.

- "105 bin kişiden bin 562'si hakkında karar verilebildi"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sonrasında çok sayıda KHK yayımlandığını hatırlattı.

KHK düzenlemeleri kapsamında 100 binin üzerinde kişinin, çalıştığı kurumlardan ihraç edildiğini belirten Hürriyet, yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla OHAL Komisyonu kurulduğunu, çalışma süresi 2 yıl olan komisyonun henüz çok az sayıda başvuru dosyasını ele alabildiğini söyledi.

CHP'li Hürriyet, komisyona 105 bin 151 kişinin müracaat ettiğini, bu kişilerden yalnız bin 562 kişi hakkında karar verilebildiğini belirterek, "Haklarında ihraçlarını gerektirecek bir kesin hüküm yokken ihraç edilen 100 bini aşkın kamu görevlisi tam anlamıyla açlığa terk edildi." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, sıradaki KHK'nin görüşülmesi için komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.