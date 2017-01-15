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"Kıbrıs'ı Rumlara veriyorsunuz" diyen CHP'li vekile tokat gibi yanıt

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin 'Cenevre'deki Kıbrıs kapsamlı çözüm müzakerelerinin değerlendirilmesi' amacıyla verilen genel görüşme önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi. Konuyla ilgili söz alan CHP Ardahan Milletvekili (Eski Musul Başkonsolosu) Kıbrıs topraklarına Rumların yerleştirildiğini iddia edince AK Partili Milletvekili 'Seni vermedik Kıbrıs'ı verir miyiz be' sözleriyle tepki gösterdi.

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Öneri üzerine söz alan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz bir çözüm olması durumunda "KKTC'nin teslim edeceği toprağa" ilişkin haritanın Birleşmiş Milletlere (BM) teslim edildiğini ileri süren Yılmaz, Kıbrıs haritasını Genel Kurulda gösterdi. KKTC'nin şu andaki topraklarının yüzde 25'inin Rum tarafına verildiğini iddia eden Yılmaz, "KKTC fiilen ortadan kaldırılıyor. Şu andaki topraklarının 4'te biri elinden çıkıyor. Verdiği topraklara 100 bine yakın Rum yerleştiriliyor. Vermemiş olduğu, elinde kalan topraklara ise 50-60 bin Rum'un gelmesi söz konusudur." ifadesini kullandı.
 
"TÜRK ASKERLERİNİN ADADAKİ MEVCUDİYETİ DEVAM EDECEKTİR"
 
AK Parti İstanbul Milletvekil Yıldız Seferinoğlu ise devam eden bir müzakerenin ve Türkiye'nin de bu manada elbette kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. 2015 Mayıs ayından itibaren Kıbrıs konusunda yeniden müzakerenin başladığını ve devam ettiğini belirten Seferinoğlu, "Tüm müzakere sürecinde açıkça söylendiği gibi Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerlerinin adadaki mevcudiyeti devam edecektir. Bunun asla müzakere dahi edilmediğini burada açıkça söylemek istiyorum." diye konuştu.
 
"SENİ VERMEDİK KIBRIS'I VERİR MİYİZ BE..."
 
Yılmaz'ın bu sözleri üzerine AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, "Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek. Seni vermedik Kıbrıs'ı verir miyiz be" sözleriyle karşılık verdi.
 
Basına sızdırılan haritalardan bahsedildiğini dile getiren Seferinoğlu, bu haritanın Türkiye'nin sunduğu veya kabul ettiği bir harita olmadığını vurguladı.
 
CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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