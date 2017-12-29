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Kılıçdaroğlu, 250 kişiyi şehit eden FETÖ'cü hainlere arka çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye destekte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair soruları yanıtladı.
 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'e giden ekipte yer alan FETÖ'cü Astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya HERO (kahraman) tişörtüyle girmesiyle gündeme gelen tek tip kıyafet hakkında Kılıçdaroğlu tuhaf bir yorum yaptı.
 
"BU İNSANLARIN ONURU, KİŞİLİĞİ YOK MU?"
 
CHP lideri, yürürlükteki kanundan örnek vererek, "aşağılayıcı bir düzenleme getiriliyor. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Yarın beraat ederlerse ne olacak. Peki, onuların onuru yok mu, kişiliği yok mu, ailesi yok mu" dedi.

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feyzo29.12.2017 13:43
tek tip elbise giyen fetocülerin onuru varda vatanı uğruna canını veren o kadar insanı onuru yokmu insanlar o şe..... yüzünden çanlarından oldular birkerede vatan millet diyenlerin yanında olsan ölürmüsün
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Mehmet Ugur29.12.2017 12:34
Zaten onursuz olduklari belli olsun diye, imaj yaparak durusmaya gelmesinler diye tek tip istiyoruz. FETO'ye resmen destek oluyor Kilicdaroglu.
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