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Kılıçdaroğlu: Bahçeli bir söz vermiş ve sözünün arkasında duruyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin, 'Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor.' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TBMM'deki anayasa değişikliği çalışmalarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, gece dörtte eve geldiğini, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığınız görüşme nasıl geçti?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Görüşme gayet güzel, samimi bir ortamda geçti. Herhangi bir sorun yok ama bizim çocuklarımıza, tarihe, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz var. Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben de 'illa görüşünü değiştir' diye özel bir öneri götürmedim." yanıtını verdi.

 

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1 isi19.01.2017 12:21
Boş ver ne kemo söz konusu CHP koltuğu gerisi teferruat sen koltuğa sahip çık.
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