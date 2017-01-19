Kılıçdaroğlu: Bahçeli bir söz vermiş ve sözünün arkasında duruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TBMM'deki anayasa değişikliği çalışmalarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, gece dörtte eve geldiğini, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığınız görüşme nasıl geçti?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Görüşme gayet güzel, samimi bir ortamda geçti. Herhangi bir sorun yok ama bizim çocuklarımıza, tarihe, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz var. Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben de 'illa görüşünü değiştir' diye özel bir öneri götürmedim." yanıtını verdi.