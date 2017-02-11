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Kılıçdaroğlu: El Bab konusunda Genelkurmay'ın açıklamalarına güveniyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Son olayda da Rus uçakları 'Evet biz vurduk. Koordinatları Türkler verdi' diyor. Ben bu konuda bizim Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya güveniyorum.' dedi.

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Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelerek, soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. 

El Bab'ta Rus savaş uçağının yanlışlıkla Türk askerlerini hedef alması ve 3 askerin şehit olmasının hatırlatılarak, bu konuda Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Daha önce El Bab'ta yine hava saldırısında şehitlerimiz oldu. Hükümet dedi ki 'Biz bu konuda araştırma yapıyoruz, kamuoyunu bilgilendireceğiz.' Hiçbir bilgi gelmedi. Son olayda da Rus uçakları 'Evet biz vurduk. Koordinatları Türkler verdi' diyor. Ben bu konuda bizim Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya güveniyorum. Askerlerimiz orada özveriyle çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, çalışıyorlar.

 

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