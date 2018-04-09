Kılıçdaroğlu ezik ve çaresizlik içinde

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan dönüşü gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılara hakaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “Esasında Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretememesi geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini de olumsuz etkilediğini düşünüyorum” dedi.

BİZ KUCAK AÇTIK

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Doğu Guta’da kimyasal silah kullanılmasıyla ilgili duruşunun çok net olduğunu belirterek, “Rejimin masum çocuklara savunmasız insanlara karşı yaptığı bu vahşet kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda kısa bir süre önce Doğu Guta’da yaşananlar da oradan canlı kurtarılan insanlara yine biz kucak açtık. Sayıları her geçen gün de artıyor. Beş yüz ile başladı 10 bini aştı” diye konuştu. Yıldırım, Türkiye’nin başından beri Suriye’deki “insanlık ayıbının” bitmesi için uğraştığını ifade etti. Yıldırım özetle şu açıklamaları yaptı:

MÜNBİÇ’TEN GERİ ADIM YOK

“Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık tekrar ediyor. Biz de söylüyoruz. Şuan başlatılan bir diyalog süreci var. Bu diyalog sürecinin bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. O olmadan böyle bir çalışma içerisine gitmek doğru olmaz. Ama bu Münbiç’deki düşüncemizi değiştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Münbiç’de hiç bir PKK PYD DEAŞ terör mensubu kalmayacak.”

RUH HALİ ETKİLENMİŞ

“CHP Genel Başkanının; sanatçıların, bakanların operasyona katılan askerlerle ve komutanlarla bir araya gelmesine tepkisinin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Niye bu kadar keskin tepki gösterdi onu anlamak mümkün değil. Büyük bir başarıya imza atmış Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunmanın neresi yanlış, orayı da anlayabilmiş değilim. Her zaman asker ziyareti olur. Biz de buraya geldik. Afganistan’da kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de yarın bir şey söyleyebilir. Şu anlama geliyor, kendi gidemediği için herhalde bir sıkıntı içerisinde, bunun verdiği bir eziklik var. Esasında Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretememesi, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin, ruh halini de olumsuz etkilediğini düşünüyorum.”

FETÖ İÇİN GARANTİ

“Afganistan, FETÖ mücadelesine yönelik devlet okullarının devredilmesine garanti verdi. Ve o konuda anlaşma sağlandı ama devir teslim henüz gerçekleşmedi. Bu ziyaretimizde bu konuda artık daha hızlı hareket edilmesini öğrencilerin geleceği açısından da önemli olduğunu ifade ettik. Zannediyorum bunu takip edecekler. Moğolistan’da da bu konudaki hassasiyetimizin farkında oldular.”

DAR KAPSAMLI PAKET

“Ekonomi ile ilgili tedbirleri peyderpey açıklıyoruz. Mesela geçen hafta sonu KOBİlere yönelik düşük faizli 7.5 milyar TL’lik kredi 75 bin KOBİ’ye kredi verilmesiyle ilgili nefes kredisinin tanıtımını yaptık. Ayrıca önümüzdeki bir kaç gün içerisinde dar kapsamlı 2017 yılında aldığımız tedbirlere benzer tedbirler de açıklayacağız.”

FAİZ BİR NO’LU GÜNDEM

“Faiz-enflasyon konusu tabi ekonomide bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Faizlerin aşağı çekilmesi şüphesiz enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak. Bu oluncaya kadar da yatırımcılara imalat sektörüne KOBİ’lere tarım sektörüne düşük faizli destekleri de sürdüreceğiz. Diğer tedbirlerimizde önümüzdeki günlerde şekillenmiş olacak.”

BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR

“Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bu güne kadar. Ham hayallerle vatandaşımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur ittifakı dedik. MHP zaten bunu açıkladı. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz.”